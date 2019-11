Stijn Devolder (40) zet punt achter wielercarrière: “Tijd om aan iets nieuws te beginnen” JDK/TLB

04 november 2019

14u40 2 Wielrennen Stijn Devolder stopt met koersen. De inmiddels 40-jarige West-Vlaming won in zijn carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer het Belgisch kampioenschap op de weg.

Devolder liep in 2001 stage bij Mapei-Quick Step. Daarna verdedigde de West-Vlaming onder meer de kleuren van US Postal, Discovery Channel, de Quick.Step-ploeg, Vacansoleil-DCM, Trek Factory Racing, Verandas Willems-Crelan en tot slot ook Corendon-Circus. Bij die laatste twee ploegen moest de ervaren Devolder als wegkapitein respectievelijk Wout van Aert en Mathieu van der Poel bijstaan tijdens hun voorjaar op de weg.

“Ik heb altijd graag gekoerst en geprobeerd om het zo lang mogelijk te doen op een zo hoog mogelijk niveau, ook al maakte mijn omgeving toch meer en meer allusie om een naderend einde”, zegt Devolder. “Maar afgelopen zomer ben ik 40 geworden. Het is tijd om afscheid te nemen en aan iets anders te beginnen. Ik kan niet eeuwig blijven doorgaan. De beslissing om te stoppen valt me nu makkelijker dan enkele jaren geleden. Toen zou ik achtergebleven zijn met het gevoel: ‘had ik nog maar een paar jaar…’.”

Eerste Ronde: ultieme droom

Devolder fietste een knappe erelijst bij elkaar. Hij won onder meer de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009 en het Belgisch kampioenschap op de weg in 2007, 2010 en 2013. Daarnaast was hij ook onder meer twee keer de beste op het BK tijdrijden (2008 en 2010) en Devolder won ook twee keer (2008 en 2010) het eindklassement van de Ronde van België.

“Ik kan terugblikken op een mooie en geslaagde carrière. Ik won twee keer mijn lievelingskoers, de Ronde van Vlaanderen, en werd drie keer Belgisch kampioen. Plus nog een paar mooie wedstrijden. Ik reed ook voor hele sterke teams. Daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn. Ik droomde wel van zo’n palmares, maar toen ik prof werd, was ik me ervan bewust dat het niet evident zou zijn om die droom te realiseren. Toch is het gelukt. Dat zorgt voor een enorme voldoening.”

“Als ik er één triomf mag uitpikken, dan toch zeker mijn eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Dat was op dat moment het ‘summum’, de ultieme droom. Toen ik over de finish reed, dat was… iets heel speciaals. Ik denk niet dat ik nog ooit in mijn leven zo’n kick zal ervaren.”

Fantastisch jaar aan zijde Van der Poel

“De voorbije seizoenen reed ik vooral nog in dienst van nieuwe, jonge toppers (Van Aert en Van der Poel, red.). Dat was leuk. Eigenlijk dacht ik er in de zomer van 2018 al een punt achter de zetten, maar toen kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft (teammanager van Corendon-Circus, red.). Hij schonk me een laatste, mooie uitdaging, om nog een jaar aan de zijde van Mathieu te kunnen koersen. Het werd een fantastisch jaar. Blij dat ik dat nog kon meemaken en dat ik mijn carrière op een mooie manier heb kunnen afsluiten.”

“Fysiek had ik niet echt problemen, ik verteerde die lange trainingen en de harde koersen nog redelijk goed. Maar om eerlijk te zijn: ik miste zelf een beetje het winnen. Beetje bij beetje groeide de idee om er een punt achter te zetten. ’t Is niet dat ik moest overtuigd worden. Het is mooi geweest. Ik hoef nergens spijt van te hebben.”

Loonwerker

Devolder was uiteindelijk achttien jaar prof. Zijn laatste koers werd de Ronde van Zeeland op 12 oktober. De West-Vlaming eindigde die wedstrijd op de 52ste plaats. Wat de toekomst brengt, was voor de - inmiddels - ex-renner al een tijdje duidelijk. “Ik heb altijd geweten wat ik ging doen na mijn carrière. Ik heb altijd een passie gehad voor landbouwmachines. Daar wil ik nu mijn beroep van maken. Ik zie het als een nieuwe uitdaging. Dus word ik loonwerker.”

Wat het precies zal worden, staat nog niet 100 procent vast volgens Devolder. “Er zijn verschillende contacten. Die weeg ik nu eerst een beetje af. Een combinatie met een job of functie binnen de wielerwereld ziet er niet meteen in. Toch niet in de eerste jaren. Ik wil zelf nog wel wat met de fiets rijden. Puur als ontspanning. En omdat ik zelf ook nog ongelooflijk van kan genieten om een ritje te doen. Zonder druk, zonder competitiestress. Die heb ik genoeg gekend. Ik verzoen me met een plaats aan de zijlijn.”