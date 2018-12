Stig Broeckx (28) legt inspanningstest af: “Hij voelde zich klaar voor nieuwe stap” TLB

17 december 2018

18u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Stig Broeckx heeft zo’n 2,5 jaar na zijn zware val in de Baloise Belgium Tour een nieuwe stap gezet in zijn herstel. Dat toonde sportcoach Paul Van Den Bosch, die Broeckx wekelijks begeleidt, op Twitter. De 28-jarige ex-prof ging op eigen initiatief een inspanningstest afleggen in het Energy Lab in Beringen.

Paul Van Den Bosch stuurde een vleugje geluk de Twitterwereld in. Op een foto die de coach postte op de sociaalnetwerksite is een lachende Stig Broeckx op een racefiets te zien. “Stig voelde zich klaar om een inspanningstest te komen afleggen”, legt Van Den Bosch uit. “Dit is een nieuwe stap, zonder dat er verwachtingen geschept moeten worden. De tests zijn voor Stig een stimulans om beter te worden, want die mentaliteit van een topsporter is er nog steeds. Hij kan op basis van zijn waarden zien dat hij evolueert, een trigger.”

Broeckx was volgens Van Den Bosch heel benieuwd naar welke wattages hij kon trappen. “Hij weet nog heel goed wat zijn waardes als profrenner waren. En natuurlijk beseft hij dat het niet mogelijk is om die nog te halen. Maar het is echt wel ongelooflijk knap dat Stig nu al op een koersfiets kan rijden. Daar durfden we enkele maanden geleden niet aan te denken.”

Dat heet dan gelukkig zijn. 2,5 jaar na datum, terug een inspanningstest. Opnieuw een limiet gesloopt door ⁦@StigBroeckx⁩ #topper #stepbystep pic.twitter.com/tuXQby9PLL Paul Van Den Bosch(@ coachvdb) link