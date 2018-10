Steven de Jongh levend, maar bewusteloos teruggevonden in Spanje: "Heeft vijf uur in ravijn gelegen, mogelijk is hij aangereden" XC

15 oktober 2018

18u10

Bron: Eigen berichtgeving/ANP/AD 116 Wielrennen Steven de Jongh, die na een fietstocht in Spanje vermist was, is terecht. De Nederlandse ex-prof werd buiten bewustzijn langs de kant van de weg teruggevonden. Mogelijk werd hij aangereden. Volgens AD-journalist Edwin Winkels lag De Jongh vijf uur in een ravijn.

De 44-jarige ploegleider van Trek-Segafredo (en ex-renner van onder meer Rabobank en Quick.Step) vertrok vanochtend om 10.30 uur voor een tocht in de buurt van Girona. Sinds dat tijdstip was hij niet meer bereikbaar en gaf zijn telefoon geen signaal.

Zijn Strava-spoor stopte ook plots ten zuiden van La Bisbal d'Emporda en de vrouw van De Jongh riep via sociale media dan ook massaal op om mee op zoek te gaan naar haar echtgenoot. Uiteindelijk werd die gelokaliseerd door een helikopter van de hulpdiensten.

Opnieuw bij bewustzijn, mogelijk aangereden

Het heeft er alle schijn van dat de Nederlander tijdens het fietsen uit de bocht is gevlogen. De politie onderzoekt ook de mogelijkheid dat De Jongh is aangereden. "Er zijn remsporen gevonden op de plek waar hij is gevonden en De Jongh heeft botbreuken die vermoedelijk niet alleen van zijn val zijn", aldus Winkels op Twitter. De Jongh bevindt zich momenteel in een ziekenhuis in Girona. Daar is hij weer bij bewustzijn gekomen. "Gezien de omstandigheden zou alles goed gaan met hem."

De Catalaanse politie omderzoekt of Steven de Jongh door een auto is aangereden. Er is een remspoor op de plek waar hij van de weg is geraakt en hij heeft verschillende botbreuken die misschien niet een gevolg van de val alleen zijn. https://t.co/jtdnnatWGy edwin winkels(@ edwinwinkels) link

Steven de Jongh is in het ziekenhuis in Girona weer bij bewustzijn gekomen. Heeft zo'n vijf uur in een soort ravijn langs de weg gelegen. Alles naar omstandigheden goed, schijnt. edwin winkels(@ edwinwinkels) link

Thank you kind people, the helicopter has found @stevendejongh . More news later. He breaths and has a pulse . Renee Meijer(@ reneemeijer02) link

People of twitter help me please. My husband @stevendejongh went on his bike and is missing since 10.30 . Around #laGanga area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please. Renee Meijer(@ reneemeijer02) link

De Jongh stopte in 2009 op 35-jarige leeftijd als wielrenner en ging vervolgens als ploegleider bij Team Sky aan de slag. De geboren Alkmaarder fietste voor TVM, Rabobank en Quick.Step. Zijn belangrijkste successen behaalde hij in Belgische eendagskoersen: in 2003 schreef hij de E3 Prijs op zijn naam, in 2004 en 2008 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne.