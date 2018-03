Sterke tijdrit (8ste) houdt Tim Wellens in running voor eindzege in Parijs-Nice: "Nergens bang voor met deze benen" Joeri De Knop

08 maart 2018

07u49 0 Wielrennen Alles kan nog. Het is de voornaamste conclusie voor Tim Wellens (26) na zijn sterke tijdrit in Parijs-Nice. Zelfs wedden op twee paarden. «Misschien gaan een ritzege én een fraai eindklassement wel samen.» Maak u op voor een boeiende apotheose.

Even leek het de verkeerde kant op te gaan. Elfde tijd, aan het checkpoint in Saint-Héand. Dáár al, nog voor halfweg, 27 tellen trager dan Wout Poels. En dan moest het venijnige knikje in La Tour-en-Jarez nog komen. Wellens vond er achteraf een logische verklaring voor. «Ik had een goed gevoel op dat oplopende eerste deel. Maar ik denk dat ik boven een beetje ben stilgevallen. Vervolgens reed ik een sterke afzink.» Wat zich meteen ook vertaalde in zijn eindchrono. De iets te voortvarend gestarte Henao, Chaves en De La Cruz — winnaar van de tijdrit in de Ruta del Sol, nota bene — moesten er alsnog aan geloven. Achtste. Op… 0.29 van Poels. Twee luttele secondjes slechts verloren dus nog, in dat tweede deel. En ook: op amper twee seconden van de top vijf. «In de laatste twee kilometer kreeg ik het nog knap lastig, maar dat was bij nader inzien voor iedereen het geval. Globaal genomen denk ik dus dat ik een prima tijdrit heb gereden», knikte Wellens. «Niet supergoed, niet barslecht. Bovengemiddeld, laat ons zeggen.»

Om de inschatting met een stopwoordje van Wellens te bezegelen: correct. De prestatie heeft zijn plaats in de aanzwellende reeks referenties die hij de voorbije vier jaar in de discipline bij elkaar heeft gefietst. «Ik sta waar ik hoor te staan», merkte hij terecht op. «Weinig onverwachte namen voorts in de top tien. Op de Oostenrijker Felix Grossschartner na. Ik ken die jongen niet. Maar hij zal zeker wel met een fiets kunnen rijden.» De richttijd die ploegmaat en vroege starter De Gendt neerzette, bleek voor Wellens van cruciaal belang. «Thomas gaat altijd voluit, dus heb ik heel veel aan zijn chrono.» Niet té snel aanzetten, anders riskeer je jezelf bergop op te blazen, gaf hij nog mee als leidraad. Wellens pikte hem op. «Ik reed óp de limiet, niet erover. (lacht) Maar geloof me: ik kon ook geen fractie sneller meer.»

Jammer toch dat ritwinnaar Poels in het klassement nu plots op 0.15 van Sanchez volgt», verwees Wellens nog een keer naar het akkefietje van de Nederlander in de dinsdagrit. «Op en bepaald moment lag hij daar één minuut achter. Hij had het geluk dat hij kon terugkeren. Mits een betere samenwerking voorin was hij daar wellicht nooit in geslaagd. Al kan hij natuurlijk ook wel rekenen op een sterk Sky-team.» Een team dat de 76ste Parijs-Nice de komende dagen, samen met Astana, in handen zal nemen. «Dat kan voor mezelf bevrijdend werken. Vooral de koninginnenrit zaterdag wordt cruciaal. Maar tegelijk kijk ik ook verlekkerd uit naar de mooie vrijdagetappe naar Vence.» Vraag is of Wellens in de gegeven omstandigheden op twee paarden kan blijven wedden. Dringt een keuze tussen ritwinst en een fraai eindklassement zich niet stilaan op? (lacht) «Misschien gaan beide doelen wel hand in hand. Ik zie wel. Met deze benen ben ik hoe dan ook nergens bang voor.»