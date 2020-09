Sterke Mauri Vansevenant (21) rijdt bijna 200 kilometer in de aanval en duikt dan het decor in: “Ik had de benen om het af te maken” JSU/ABD

30 september 2020

16u56

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Aangename kennismaking met Mauri Vansevenant. De 21-jarige neoprof van Deceuninck-Quick.Step reed bijna 200 kilometer in het offensief in de Waalse Pijl. Hij leek ook alleen aan de slotklim van de Muur van Huy te beginnen, tot hij op 4 kilometer van de streep het decors indook. “Jammer dat ik de controle over mijn fiets verloor.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik voelde me zeer goed. Ik had de benen om het te kunnen afmaken”, reageerde Vansevenant bij VTM Nieuws. “Jammer dat ik de controle over mijn fiets verloor. Door die val heb ik veel tijd kwijtgespeeld. Ik weet niet of ik het zonder die val zou gehaald hebben, maar ik zou er dicht bij geweest zijn.”

Tijdens de afdaling richting de voet van de slotklim van de Muur van Huy ging Vansevenant uit de bocht, recht het struikgewas in. Een stevige val, maar de neoprof kon wel verder. “Wat er precies gebeurde? Ik ging iets te snel in die bocht door de adrenaline. Ik begon ook à bloc te zitten, voelde mijn fiets weggaan en belandde recht in de doornstruiken. Ik kon weer vertrekken, ja. Maar de koers was verloren.”

“Ik voelde me super vandaag. Ik had de benen om het verschil te maken en zat ook in een kopgroep waarin de verstandhouding goed was. Toen we een mooie voorsprong bij mekaar reden, wist ik dat we mee konden doen voor de overwinning.” De teleurstelling overheerste na de finish bij Vansevenant. Toch voorspelt deze prestatie veel goeds. “Ik moet hier vrede mee nemen. Er komen nog kansen.”

#FlecheWallone 🇧🇪 | Oh que c'est terrible ! La chute de Mauri Vansevenant dans les fougères ! Cruel pour lui... 😥 #lesRP pic.twitter.com/nVJn2BiuFx Paul Moutarde(@ PaulMoutarde) link

Lees ook:

Hirschi maakt favorietenstatus waar en wint op de Muur van Hoei voor Cosnefroy en Woods