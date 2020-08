Sterke Jonas Rickaert wint Dwars door Hageland na duel tegen Eekhoff ABD

15 augustus 2020

15u47 1 Wielrennen Jonas Rickaert heeft Dwars door het Hageland op zijn palmares geschreven. De renner van Alpecin-Fenix haalde het op de Citadel van Diest in een duel tegen Nils Eekhoff (Sunweb). Gianni Vermeersch (Alpecin Felix) was de sterkste in het peloton.

In de eerste échte profkoers sinds de herstart kregen we al snel een kopgroep van zes. Geen grote namen, wel onder meer Martin Salmon van Sunweb en de Belgen Gilles De Wilde en Stijn De Bock. Op de gravelwegen en heuvels van het Hageland ging het tempo achterin ferm de hoogte in en regende het aanvallen, waardoor de vroege vluchters gegrepen werden.

We kregen een nieuwe uitgebreide kopgroep van 15. De bekendste namen: Toon Aerts, Steimle, Van Schip, De Backer, Rickaert en Eekhoff. Die laatste twee kozen op zo’n 30 kilometer van de streep het hazenpad. Met succes. Al snel reden ze ruim een halve minuut voorsprong bij mekaar op de achtervolgers. Het peloton volgde op een dikke minuut. Achter de twee leiders was de samenwerking niet altijd optimaal. Jonas Rickaert en de jonge Nils Eekhoff - veelwinnaar bij de beloften - zouden voor de overwinning strijden. Rickaert was de betere op de Citadel van Diest. Eekhoff klauterde naar de tweede plek. Vermeersch werd derde en maakte zo het feestje van Alecin-Fenix compleet.