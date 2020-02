Sterke Evenepoel komt niet in de problemen op de Malhão en ruikt eindzege in Algarve, Lopez pakt rit GVS

22 februari 2020

17u37 10 Ronde van de Algarve Remco Evenepoel staat een stap dichter bij de eindzege in de Ronde van de Algarve. De 20-jarige topper van Deceuninck.Quick.Step verdedigde op de Alto do Malhão met succes zijn gele leiderstrui. Morgen kan Evenepoel het afmaken in de tijdrit - een specialiteit. De ritzege was voor Miguel Ángel López (Astana), die in het slot de beste versnelling in huis had.

Así ha sido el ataque de Miguel Ángel López a 500 metros de meta para conseguir la victoria en la etapa 4 de la Volta ao Algarve 2020. #VAlgarve2020 🎥 @Eurosport_ES pic.twitter.com/r76VJ0Ku0d Dany Pro Cycling(@ DanyProCycling) link

Opdracht één van twee voor Remco Evenepoel in zijn weg richting eindzege. Vanuit vakantieplaats Albufeira trok het peloton naar scherprechter Alto do Malhão, dat in volle finale tweemaal moest beklommen worden. “In eerste instantie wil ik mijn leiderstrui verdedigen”, sprak Evenepoel voor aanvang van de rit. “En dan zien we wel op die slotklim.”

Na goed 17 kilometer scheurden negen renners zich los van het peloton. Daarbij twee Belgen: Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) en Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert). De koplopers kregen snel twee minuten, nadien kopieerde de grote meute de vaart van De Bondt en co. Zo bleef de voorsprong lange tijd status quo, tot João Rodrigues op 38 kilometer van de streep op de Alte - de derde beklimming van de dag - de benen voelde kriebelen. Hij liet z’n medevluchters achter en had zijn zinnen gezet op een lange solo. Een meer dan moedige poging van de 25-jarige Portugees.

Schachmann speelt op verrassing

Op de top van de eerste klim van de Alto do Malhão had Rodrigues 42 seconden voorsprong op Vincenzo Nibali - die intussen was weggeglipt uit het peloton. Dat peloton zat echter slechts tien tellen verder, Evenepoel werd goed omringd en zat attent mee vooraan. Toen meesterknecht Tim Declercq in de aanloop naar de tweede klim van de Malhão - waar de beslissing zou vallen - opnieuw wist aan te sluiten en zich op kop zette, waren zowel Nibali als Rodrigues eraan voor de moeite. Alles te herdoen, met een grote groep denderden we richting Alto do Malhão bis.

In het wiel van een Bora-collega gooide Schachmann op de eerste hellende stroken de vaart omhoog. Evenepoel kon met gemak het tempo aan, liet zich meeglijden en nestelde zich slim in het wiel Schachmann. Vervolgens was het kilometers wachten tot die ene versnelling. Uiteindelijk was het Miguel Ángel López die in de slotkilometer een stevige cartouche in huis had. Dan Martin volgde op enkele meters als tweede, Evenepoel bolde als derde over de finish, net voor Schachmann.

Oef, deze rit overleefd, het geel is nog steeds van de man uit Schepdaal. Evenepoel, Schachmann en Martin staan nu in dezelfde tijd. Morgen heeft onze landgenoot echter de kans om zelf uit te halen. Het tijdritparcours van 20,3 kilometer loopt over golvende wegen. “Het moet Remco goed liggen”, aldus ploegleider Tom Steels. En zo kan Evenepoel deze ritzege in de Algarve al ruiken. Straf nummer toch.

Great ride of @EvenepoelRemco on this penultimate #VAlgarve2020 stage! He finished in the top 3 and retained the yellow jersey.

Photo: @GettySport pic.twitter.com/tYL9s1hBp4 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Het klassement

Klasyfikacja generalna Volta ao Algarve po czterech etapach 🚴‍♂️🇵🇹 #VAlgarve2020 pic.twitter.com/49lUTRkX2s Olek Sieradzki(@ oleksieradz) link