Sterk trio Lotto-Soudal vol vertrouwen voor 'La Doyenne': "Luik-Bastenaken-Luik is een van mijn droomkoersen" XC

20 april 2018

20u37

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotto-Soudal start zondag in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw met het vooruitgeschoven drietal Tim Wellens-Tiesj Benoot-Jelle Vanendert. Laatstgenoemde verraste woensdag met een derde plaats in de Waalse Pijl, terwijl Tim Wellens eerder tegenvallend zevende werd. Wellens hoopt zondag sterker voor de dag te komen.

"Ik was inderdaad ontgoocheld na afloop van de Waalse Pijl, maar achteraf toen ik tot rust was gekomen had ik een betere kijk op de situatie", opende Wellens. "Ik wist dat ik goede benen had, maar in de aanloop naar de slotklim was ik even het wiel van Jelle Vanendert kwijtgespeeld, waardoor ik een extra inspanning moest leveren om weer vooraan te komen. Een inspanning die me misschien een beter resultaat heeft gekost. Ik had gehoopt om nog beter te doen dan die zevende plaats. Maar als je een zevende en derde plaats behaalt mag je als ploeg zeker niet mopperen."

"Luik-Bastenaken-Luik is één van mijn droomkoersen", vervolgde de Truienaar. "Een monument in eigen land en een parcours dat me moet liggen. In het verleden heeft dat jammer genoeg nog niet tot een groot resultaat geleid. Ik heb wel al de Brabantse Pijl gewonnen, maar dat is geen WorldTour-koers."

Vanendert: "Wist dat ik aankomst Waalse Pijl aankon"

Jelle Vanendert was verrast en niet verrast met zijn knappe derde plek op de Muur van Hoei. "Enerzijds heb ik mezelf woensdag wel een beetje verrast. Maar anderzijds had ik al drie keer eerder een toptienplaats behaald in de Waalse Pijl, dus ik wist dat ik die aankomst wel aankon. De manier waarop verbaasde mij zelf echter ook. Vanaf de voet reed ik aan kop en dat is uitzonderlijk. Het verschil in vorm ten opzichte van vorige jaren zit hem slechts in enkele procenten. Vorig jaar zijn Tim Wellens en ik achttiende en zeventiende en geworden en nu zevende en derde."

Benoot: "Niet alle drie wachten tot de slothelling"

Derde hond Tiesj Benoot cijferde zich in de Waalse Pijl vooraf al weg voor Wellens en Vanendert. "Ik had zeker geen slechte benen woensdag, maar Jelle en Tim hadden beiden gezegd dat ze zeer goed waren en ik heb dan besloten om mij op te offeren om de kloof op de koplopers zo klein mogelijk te maken. Ik heb op dat moment een goede inspanning kunnen leveren."

"Het is de eerste keer dat ik Luik-Bastenaken-Luik zal rijden", vervolgde hij. "De afstand en de type beklimmingen zouden mij moeten liggen. Ik kijk er alvast naar uit en ben benieuwd naar het verloop. Als ploeg moeten we ervoor zorgen dat we met ons drieën de finale ingaan en dan zal de sportieve staf in de meeting zaterdagavond beslissen wie welke rol zal krijgen. We moeten niet alle drie wachten tot de slothelling in Ans. We hebben baat bij een harde koers, zoals ook de Waalse Pijl heeft aangetoond. Het mag al vroeg vuurwerk zijn zondag."