Stemmenimitator blikt vooruit: wie wint de Ronde van Vlaanderen? Arnd Leroy

02 april 2019

17u27

Bron: Glenn Dekeyser, VTM 0

Zondag is het eindelijk zover, de Ronde van Vlaanderen. Bij iedere wielerliefhebber begint het stilaan te kriebelen en dus ook bij stemmenimitator Glenn Dekeyser. Samen met zijn alter ego’s in de vorm van onder andere Mathieu Van der Poel, Zdenek Stybar en Peter Sagan blikt hij vooruit op de klassieker. Maar ook presentator Stef Wijnants, Tom Boonen en Philippe Geubels blijven niet gespaard. Of hij in de buurt komt van het origineel mag u zelf beoordelen.