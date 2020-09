Starttijden voor morgen bekend: Van Aert begint aan zijn chronorit om 15.48 uur, Campenaerts tien minuten eerder DMM

24 september 2020

08u42 0 Wielrennen Zet gerust het alarm klaar op uw smartphone. Wout van Aert start morgen om 15.48 uur aan zijn WK-tijdrit in Imola. Victor Campenaerts begint eraan om 15.37 uur en 30 seconden. De laatste in het rijtje starters is titelverdediger Rohan Dennis.

Zo’n 31 kilometer vlammen tegen de klok. Echt technisch is het tijdritparcours in Imola niet. De Autodromo Enzo e Dino Ferrari - waar Ayrton Senna ooit om het leven kwam - is gesneden koek voor mannen met een grote motor. Een heel andere beproeving dan de tijdrit naar La Planche des Belles Filles in de Tour. Maar wie grote motor zegt, denkt Wout van Aert.

Onze landgenoot start morgen op vier na laatste van alle 57 deelnemers. Van Aert begint er in Imola aan om 15.48 uur. Enkel Stefan Küng, Tom Dumoulin, Filippo Ganna en Rohan Dennis starten nog later. Elke anderhalve minuut rolt een renner van het podium. Dat maakt dat titelverdediger Dennis als laatste begint aan zijn chronorit om de regenboogtrui om 15.54 uur.

Victor Campenaerts - in 2018 nog goed voor een derde plaats op het WK tijdrijden - start iets vroeger dan de grote favorieten. De renner van Team NTT rolt om 15.37 uur en 30 seconden van het schavot. Verder vooral ook uitkijken naar Deceuninck-Quick.Step-duo Kasper Asgreen (Den, start om 15.40 uur en 30 seconden) en Rémi Cavagna (Fra, start om 15.46 uur en 30 seconden).

Overzicht laatste tien starters

15u40:30 - Kasper Asgreen

15u42:00 – Lawson Craddock

15u43:30 – Patrick Bevin

15u45:00 – Alex Dowsett

15u46:30 – Remi Cavagna

15u48:00 – Wout van Aert

15u49:30 – Stefan Küng

15u51:00 – Tom Dumoulin

15u52:30 – Filippo Ganna

15u54:00 - Rohan Dennis

