Start Remco Evenepoel dan toch aan het BK? Patrick Lefevere overweegt privéjet of helikopter om renner aan start te krijgen Bart Audoore

23 juli 2020

20u51 0 Wielrennen Er is dan toch een kans dat Remco Evenepoel (20) straks het BK rijdt. Zijn grote baas Patrick Lefevere overweegt om een privéjet of helikopter in te zetten om Evenepoel aan de start te krijgen.

Dat zit zo: op zondag 20 september rijdt Evenepoel het WK tijdrijden in Zwitserland, een week later (27/9) rijdt hij het WK op de weg. Het BK valt daar tussenin, op dinsdag 22 september. Als Evenepoel wil meedoen aan het BK betekent dat twee keer een verplaatsing van bijna 800 kilometer. Niet onoverkomelijk vindt Patrick Lefevere. “Ik ben zelf ook een klein coureurke geweest. Twee dagen na een zware fysieke inspanning kan je opnieuw een prestatie neerzetten, al zal dat even op de tanden bijten zijn.”

En de praktische bezwaren? Een lijnvlucht brengt onnodige coronarisico’s met zich mee, een autorit van 8 uur zou energie vreten. “Waarom geen privévlucht regelen, of een helikopter?”, oppert Lefevere. “Ik heb sponsors die daarbij kunnen helpen. Ik doe niet vaak beroep op die mensen voor dit soort zaken, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden.”

Net omdat het moeilijke tijden zijn voor de sport wil Lefevere deze extra inspanning doen. “Het wielrennen kan elk duwtje in de rug gebruiken”, zegt hij. En een BK met Evenepoel heeft meer uitstraling dan één zonder, oordeelt hij. Dat het kampioenschap in Anzegem plaatsvindt, zorgt nog voor een extra emotionele dimensie. “Ik wil mijn streek steunen”, zegt Lefevere, die 30 kilometer verderop in Roeselare woont.

EK: voor wat hoort wat

De manager van Deceuninck-Quick.Step liet ook zijn licht schijnen over het EK in Plouay, op woensdag 26 augustus. Ook die wedstrijd heeft een erg ongelukkige plaats op de kalender, amper drie dagen voor de start van de Tour. Veel (grote) namen zullen wellicht forfait geven. “Ik ben bereid om zo goed mogelijke renners af te vaardigen”, zegt Lefevere. “Maar in ruil vraag ik garanties dat Remco op het WK een paar jongens meekrijgt waarop hij honderd procent kan rekenen.”

