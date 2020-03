Start Parijs-Nice: wie doet mee in koers naar de zon en wie niet? Redactie

06 maart 2020

15u11 0 Wielrennen Geen Strade Bianche zaterdag. Doodjammer natuurlijk, maar niet getreurd: zondag start (al spreken we toch nog even met twee woorden) een plots nog interessantere Parijs-Nice. Maar ziet u door het bos de bomen nog? Wie zien we er aan het werk en wie niet? En, veel belangrijker uiteraard, wie kan u dus gebruiken in uw Gouden Klassiekers -ploeg en wie niet? Een overzicht.

Geen CCC (Zakarin), Ineos (ex-winnaar Bernal), Michelton Scott (de Yates-broers), Astana (Lutsenko, Lopez) en UAE (Pogacar) zondag aan de start in Parijs. Er blijft echter nog méér dan genoeg schoon volk over om er een razend interessante rittenkoers van te maken. Maar wie zullen we effectief in de koers naar de zon zien? En voor wie reserveert u dus best wél een plaatsje in uw ploeg? Goudenklassiekers.be geeft een overzicht van de grootste namen.

BORA

- Peter Sagan

- Max Schachmann

- Pascal Ackermann

TREK-SEGAFREDO

- Richie Porte

- Vincenzo Nibali

DECEUNINCK- QUICK STEP

- Julian Alaphilippe

- Kasper Asgreen

- Zdenek Stybar

GROUPAMA - FDJ

- Thibaut Pinot

EDUCATION FIRST

- Sergio Higuita

ARKEA SAMSIC

- Nairo Quintana

LOTTO SOUDAL

- Philippe Gilbert

- Caleb Ewan

- Thomas De Gendt

BAHRAIN - MCLAREN

- Dylan Teuns

GOUDEN KLASSIEKERS: 1+1 actie

Door de afgelasting van Strade Bianche, houden we op Goudenklassiekers.be een speciale actie voor Parijs-Nice. Voor elke nieuw ingeschreven ploeg, ontvangt u 1 ploeg gratis. Bovendien hebben we het aantal transfers verdubbeld. In plaats van drie rennerswissels, heeft elke ploeg er nu recht op zes.

Hoe deelnemen?

Eenvoudiger kan niet! Surf naar www.goudenklassiekers.be en begin te sleutelen aan jouw ideale team. Nieuw in het spel? Lees hier het volledige wedstrijdreglement.

