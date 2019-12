Spurttrein blijft nog drie jaar op de rails: Caleb Ewan en lead-outs verlengen contract bij Lotto–Soudal tot 2022 Redactie

18 december 2019

14u19 4 Wielrennen De Australische sprinter Caleb Ewan heeft op het trainingskamp van Lotto Soudal in Mallorca zijn contract voor drie jaar verlengd. Hij blijft dus tot eind 2022. Ook zijn lead-outs Jasper De Buyst en Roger Kluge kondigden een verlengd verblijf aan bij het team, voor dezelfde termijn.

Ewan reageerde zelf al op zijn verleng verblijf bij Lotto-Soudal: “Al na mijn eerste maanden bij de ploeg, nog voor ik mijn grootste successen zou boeken, voelde ik dat het goed zat. Ik wist dat, als de ploeg me een aanbod zou doen, ik zou toehappen voor een langere termijn. Het is uiteindelijk de beste manier om te bouwen aan een toekomst.”

De Australiër kijkt uit naar het komende seizoen: “Goed dat Phil (Gilbert) en John (Degenkolb) erbij komen. Dat verdeelt de druk een beetje. We kunnen maar beter meerdere opties hebben. Phil heeft wel een harde race nodig, moet kunnen finishen met een klein groepje. Ik ben meer gebaat bij een rustiger verloop.”

Het programma van Ewan voor het komende jaar is niet mis: met de Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de UAE Tour, Parijs-Nice en Milaan-Sanremo is zijn voorjaar goed gevuld. Ook in Vlaanderen zal hij enkele wedstrijden meerijden, met onder meer de Driedaagse Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Daarna staat hij ook aan de start van de Giro d’Italia, en in de zomer ook nog in de Tour de France. Het hoofddoel in het voorjaar is Milaan-Sanremo.

Voor Ewan wordt het zijn tweede seizoen bij Lotto-Soudal. Voordien was de Australiër actief bij Mitchelton-Scott. Het spurtkanon won dit jaar drie ritten in de Tour de France en twee ritten in de Giro d’Italia. In totaal boekte hij 10 zeges in 2019. Ewan werd recent ook uitgeroepen tot Australisch wielrenner van het jaar.