Spurtbom Gaviria meteen oppermachtig in eerste rit Tour of Guangxi Dries Mombert

Een nieuwe koers betekent uiteraard een nieuwe erelijst. Ook in het verre China. De eerste die zo zijn naam op de zegekalender van de Gree Tour of Guangxi mag bijschrijven is Fernando Gaviria. De snelle man van Quick.Step-Floors sprintte op de brede boulevards in Beihai naar de overwinning voor Dylan Groenewegen.

Met 106 kilometer verdeeld over twee plaatselijke rondjes in Beihai kreeg het peloton in de Tour of Guangxi een eerste aperitiefhapje voorgeschoteld. Voor velen een welgekomen korte rit, want de verre verplaatsing is bij toch flink wat renners in de kleren gekropen. Ook de tropische temperaturen dreigden de koers op voorhand lam te gooien. Niets van aan volgens Thomas De Gendt. De aanvaller uit Semmerzake orakelde voor de start dat het spel snel op de wagen zou zitten. "Als er één team goesting heeft, dan moet de rest mee."

Zo ging het uiteindelijk ook in de straten van Beihai. Silvan Dillier gooide van bij de start een stevig bommetje en de trein was meteen vertrokken. Grivko, Dougall en Cavagna haakten hun wagonnetje aan. Een leiderskwartet dus, halverwege de wedstrijd. Met vier hardrijders voorin was het peloton niet al te happig om veel speelruimte weg te geven. De maximale voorsprong ging zo nooit over minuut. De kroniek van de aangekondigde massasprint was ingezet. Cavagna leek even de dans te ontspringen met een uitval op 20 kilometer van de meet, maar even later was ook zijn kaars uitgedoofd.

Orica en BMC hielden daarna de teugels stevig in handen. Even later gooide ook Sep Vanmarcke zich samen met de ploegmakkers van Cannondale in de vuurlijn om spurtbom Wouter Wippert bij de aankomst af te zetten. Die laatste liet zich evenwel wegdrummen in een lange sprint. Gaviria kon zijn perfecte lead-out wel verzilveren. De Colombiaan snelde als een pijl uit een boog naar de zege. Dylan Groenewegen strandde op anderhalve lengte.

Gaviria: "Leg me volgend jaar toe op de Vlaamse klassiekers en de Tour"

Torenhoog favoriet Fernando Gaviria verzilverde zijn startpositie meteen in de Ronde van Guangxi. De Colombiaan snelde met overmacht naar zijn elfde zege van het seizoen. Al was dat niet zo makkelijk als het leek. "Het was een snelle wedstrijd. Kort, met aan het einde echt een krankzinnige sprint. De snelheid lag zo hoog. Ik denk dat het een van de snelste spurten is die ik ooit getrokken heb. We zaten in een zetel met Rémi Cavagna voorop, ons team kon dus fris aan de slotkilometers beginnen. Die tactiek heeft zijn vruchten afgeworpen. De bedoeling is om nu nog wat verder uit te rusten. De hitte maakte het lastig vandaag. Ik voel me trouwens ook niet zo fris na al dat reizen. In ieder geval ben ik al blij dat ik hier een etappe win, want met Ewan en Groenewegen zit hier toch wel mooi volk bijeen. Na deze wedstrijd volgt eindelijk vakantie, nadien leg ik me in Colombia toe op de voorbereiding van volgend seizoen. Ik wil graag mijn kunnen tonen in de Vlaamse klassiekers en eindelijk ook eens meedoen aan de Tour."

Vanmarcke: "Het is nooit stilgevallen, de snelheid lag écht hoog"

De grote aanstoker in de finale van de eerste etappe in Guangxi was verrassend genoeg Cannondale. De groene brigade van Sep Vanmarcke stak het vuur aan de lont op een korte helling, maar dat was niet genoeg om een opening te forceren. "We gingen vol door voor Wouter Wippert. Op zich reden we zo wel een goeie wedstrijd, maar op die brede wegen zit de rest dan eigenlijk gewoon te lachen in het wiel. We reden constant 50 per uur, maar er stond nooit genoeg zijwind om de boel te doen breken. Dat is ook een beetje het gevolg van de gesloten omloop hier en die grote mega-wegen in de stad. Pas op, het was wel een mooi parcours. De organisatie heeft ons voorbij de mooiste plekjes van de stad geleid en ik was ook wel verbaasd over de massale opkomst van het publiek langs de weg. De volgende dagen zien we wel. Ik ben na de Italiaanse koersen blijven trainen, dus met de vorm is het best wel oké."