Spurtbom Gaviria meteen oppermachtig in eerste rit Tour of Guangxi Dries Mombert

10u09 0 TDW Wielrennen Een nieuwe koers betekent uiteraard een nieuwe erelijst. Ook in het verre China. De eerste die zo zijn naam op de zegekalender van de Gree Tour of Guangxi mag bijschrijven is Fernando Gaviria. De snelle man van Quick.Step-Floors sprintte op de brede boulevards in Beihai naar de overwinning voor Dylan Groenewegen.

Met 106 kilometer verdeeld over twee plaatselijke rondjes in Beihai kreeg het peloton in de Tour of Guangxi een eerste aperitiefhapje voorgeschoteld. Voor velen een welgekomen korte rit, want de verre verplaatsing is bij toch flink wat renners in de kleren gekropen. Ook de tropische temperaturen dreigden de koers op voorhand lam te gooien. Niets van aan volgens Thomas De Gendt. De aanvaller uit Semmerzake orakelde voor de start dat het spel snel op de wagen zou zitten. "Als er één team goesting heeft, dan moet de rest mee."

Zo ging het uiteindelijk ook in de straten van Beihai. Silvan Dillier gooide van bij de start een stevig bommetje en de trein was meteen vertrokken. Grivko, Dougall en Cavagna haakten hun wagonnetje aan. Een leiderskwartet dus, halverwege de wedstrijd. Met vier hardrijders voorin was het peloton niet al te happig om veel speelruimte weg te geven. De maximale voorsprong ging zo nooit over minuut. De kroniek van de aangekondigde massasprint was ingezet. Cavagna leek even de dans te ontspringen met een uitval op 20 kilometer van de meet, maar even later was ook zijn kaars uitgedoofd.

Orica en BMC hielden daarna de teugels stevig in handen. Even later gooide ook Sep Vanmarcke zich samen met de ploegmakkers van Cannondale in de vuurlijn om spurtbom Wouter Wippert bij de aankomst af te zetten. Die laatste liet zich evenwel wegdrummen in een lange sprint. Gaviria kon zijn perfecte lead-out wel verzilveren. De Colombiaan snelde als een pijl uit een boog naar de zege. Dylan Groenewegen strandde op anderhalve lengte.