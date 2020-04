Sprintkoning Ewan jent Lotto-ploegmaat De Buyst: “Rijd maar eens tegen mij op Zwift, Jasper. Dan zal ik je eens laten afzien” MCA/ABD

24 april 2020

16u54

Bron: VTM NIEUWS 0 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM NIEUWS en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag zijn sprintkoning Caleb Ewan (25) en zijn Lotto-ploegmaat Jasper De Buyst (26) aan de beurt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Anderhalf jaar geleden sloot Caleb Ewan aan bij zijn nieuwe ploeg, Lotto-Soudal. Wat opviel: de Australiër en Jasper De Buyst schoten meteen goed op met elkaar. “We komen goed overeen. We zijn even oud, wat maakt dat je op hetzelfde niveau zit in het leven”, aldus De Buyst in een videocall met VTM-journalist Merijn Casteleyn. Caleb: “Dat klopt helemaal. Alleen is Jasper iets minder volwassen.” (algemene hilariteit) “Dat zegt Caleb altijd omdat hij al vader is, maar ik denk dat wij toch op hetzelfde niveau zitten hoor”, reageert De Buyst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Tijd spenderen met het gezin is pluspunt aan deze situatie”

Ewan en De Buyst zitten - zoals het hoort - in hun kot. Iets waar hun gezin niet rouwig om is. “Zo slecht is het nog niet”, ziet Ewan het positief in. “Ik kan meer tijd spenderen met mijn vrouw en dochter. Zij heeft net leren kruipen, ik ben blij dat ik dat niet heb moeten missen. Als wielrenner zijn we vaak weg van huis. In heel deze situatie is het een pluspunt dat ik meer tijd met hen kan doorbrengen. Of ik veel luiers moet vervangen? (lacht) Dat is een taakje dat ik mijn vrouw meestal laat doen, maar ik kan er soms niet aan ontsnappen. Ach, zo erg is dat nog niet."

Voor De Buyst is deze periode een goede “huwelijkstest”. “We spenderen veel tijd met elkaar, want mijn vrouw was technisch werkloos en dus ook vaak thuis. Tot hiertoe verloopt alles vlot, het is fijn om samen wat te relaxen. Sinds een paar dagen mag ze weer werken, dus hebben we wat meer structuur in ons leven.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Hopelijk eind juli weer koersen”

De renners zitten thuis, de koers ligt nog een hele tijd stil. Is de nieuwe wielerkalender, met onder ander de Ronde van Frankrijk van 29 augustus tot 20 september, realistisch volgens Ewan en De Buyst? “Ja, ik denk dat we op 29 augustus aan de start van de Tour zullen staan”, aldus Ewan. “De situatie is al wat beter aan het worden in Italië, Spanje en Frankrijk. Door de Ronde van Frankrijk naar het einde van de zomer te leggen, krijgt de hele (wieler)wereld tijd om op adem te komen. Maar uiteindelijk weet niemand het echt zeker. We moeten hopen dat alles kan doorgaan zoals het nu gepland staat. Ik zie het positief in. Wie weet kunnen we eind juli weer koersen.”

Ook Jasper De Buyst gelooft dat de nieuwe wielerkalender steek houdt. “In België willen ze de scholen ook binnenkort weer (gedeeltelijk) openen. Dat is een goed teken. Ik geloof ook dat de Tour eind augustus zeker zal doorgaan. We zagen in Parijs-Nice, toen de coronacrisis echt startte, hoe goed ze het hadden geregeld aan de start en aankomst. Ik voelde me nooit bedreigd. De Tour zal wel doorgaan. Verder zijn er véél koersen in een korte periode, maar ik kijk er toch naar uit.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Drie grote rondes van drie weken is traditie”

Normaal gezien zouden De Buyst en Ewan de Giro gereden hebben, maar die zal - hoogstwaarschijnlijk - pas na de Tour gereden worden. Zou dit een goed moment zijn om na te denken aan grote rondes van twee weken in plaats van drie? “Drie grote rondes van drie weken is een traditie”, vertelt De Buyst. “Dat maakt ze net speciaal en heroïsch. Als je ze zou inkorten, kan je dat effect verliezen. Maar voor dit uitzonderlijke jaar zou het een goede oplossing zijn. Voor mij maakt het niet echt uit hoelang de grote rondes duren, ik hoop gewoon dat ik kan koersen. Hoe meer koersdagen, hoe beter.”

En zo denkt Ewan er ook over. “Jasper en ik houden het anders toch maar twee weken vol”, lacht de Australiër. “Neen, even serieus, het maakt niet zoveel uit voor mij, maar voor de renners die voor het algemene klassement gaan wel. Het ideale scenario is nog altijd de grote rondes volledig rijden, maar ik zie niet in hoe dat mogelijk zal zijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Rijd maar eens tegen mij op Zwift, Jasper. Dan zal ik je eens laten afzien”

En hoe zit de situatie bij Lotto-Soudal? “Veel bedrijven en sponsors gaan door een moeilijke periode. Als renner lieten we een deel van ons loon vallen, maar we moeten nog altijd dankbaar zijn dat de sponsors er zijn. We proberen te doen wat we kunnen om hen toch onder de aandacht te brengen. De Zwift-rondes, of de virtuele Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld. Elke kans die we krijgen om onze sponsors te plezieren, moeten we grijpen.”

“Het virtueel koersen is enorm zwaar”, zegt De Buyst. “De wattages die je moet trappen om bij de eersten te blijven, liggen erg hoog. Of je kan spurten op Zwift? Ik ben niet de traagste, maar kon nog nooit winnen. Ik zal nog wat moeten trainen.”

De Buyst gaat de komende dagen wel aan de virtuele Ronde van Zwitserland deelnemen. “Ik hoop mijn eerste Zwift-race te winnen. Ik vind het wel leuk. Een echt doel is het niet, maar ik hou van het afzien.”

“Rijd maar eens tegen mij op Zwift, Jasper. Dan zal ik je eens laten afzien”, besluit Ewan met een ferme grijns op het gezicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Meesterknecht De Plus en kopman Kruijswijk willen dit jaar nog altijd de Tour winnen: “De ploeg heeft geanalyseerd waar we INEOS kunnen pakken”

Evenepoel verovert vrijdag de Muur en sluit deal met mentor Keisse: “Vijf keer meeklimmen voor een mattentaart”

Wielervrouwen van Stuyven, Van Aert en Lampaert in videocall: “Blij dat we nog geen kinderen hebben? Coureurs zijn onze baby’s”