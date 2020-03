Sportdirecteur Cofidis dreigt met hongerstaking als hij niet snel hotel mag verlaten in Abu Dhabi: “Grens van fatsoen bereikt” MXG

02 maart 2020

12u29 2 Wielrennen Afgelopen zaterdag zijn de meeste ploegen die in quarantaine gehouden werden in de UAE Tour naar huis mogen vertrekken. Afgelopen zaterdag zijn de meeste ploegen die in quarantaine gehouden werden in de UAE Tour naar huis mogen vertrekken. Drie ploegen - Groupama-FDJ, Cofidis en Gazprom - moesten er blijven. Team Emirates bleef vrijwillig in het hotel. Sportief directeur van Cofidis, Roberto Damiani, heeft het stilaan gehad met de situatie en dreigt met een hongerstaking: “Ik start ermee als de situatie in de komende uren niet verbetert”.

Cofidis moet voorlopig noodgedwongen in hun hotel in Abu Dhabi blijven. Niet omdat er binnen de ploeg een positieve test op het coronavirus is geweest, wel omdat ze - net als Groupama-FDJ - op dezelfde verdieping verbleven als Gazprom - een Russische ploeg, waar in de entourage iemand positief zou getest hebben. De renners en entourage van Cofidis en Groupama-FDJ kunnen en mogen er zo voorlopig niet weg. Het feit dat alle andere ploegen afgelopen weekend wél huiswaarts mochten keren, maakt het voor de renners en de entourage extra frustrerend. Cofidis nam aan de UAE Tour deel met Jesus Herrada, Natnael Berhane, Nathan Haas, Jesper Hansen, José Herrada, Stephane Rossetto en Attilio Viviani.

Het is nooit in overweging genomen dat de afgelopen week zo’n 500 mensen meerdere uren per dag - in de koers - bij elkaar zijn geweest. Wat daarmee? Roberto Damiani

Damiani, eerder aan de slag bij Mapei-QuickStep en Lotto, schreef een brief naar de Italiaanse wielerwebsite TuttoBicci.it, waarin hij z’n onvrede over de aanhoudende quarantaine uit. “We hebben een grens van fatsoen bereikt”, zegt hij erover. “Ik heb het volle begrip voor de situatie. Extra controle is nodig voor de gezondheid van iedereen en om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar vandaag zijn er maar drie ploegen die hier nog moeten blijven. En wij, van Cofidis, hebben nooit ergens een probleem van gemaakt. We zijn altijd gehoorzaam op onze verdieping gebleven en hebben alle tests doorstaan”.

“Hongerstaking”

“Het is echter nooit in overweging genomen dat de afgelopen week zeker zo’n 500 mensen meerdere uren per dag in de koers bij elkaar zijn geweest. Wat dan daarmee?”, vervolgt Damiani. “Maar als de situatie in de komende uren voor ons niet opklaart, ga ik in hongerstaking om op z'n minst m’n renners en de entourage te beschermen voor wie ik hier rechtstreeks verantwoordelijk ben.” Ook de manager van Cofidis, de Franse ex-wielrenner Cédric Vasseur stak z’n ploeg een hart onder de riem op Twitter. “Al mijn steun aan de ploeg van Cofidis die nu al enkele dagen vast zit in Abu Dhabi. Hopend op een heel snelle repatriëring!”

Tout mon soutien à l’ensemble de notre équipe @TeamCOFIDIS bloquée à Abu Dhabi depuis jeudi soir .. En espérant un rapatriement dans les meilleurs délais ! 🤞#CofidisMyTeam #UAE pic.twitter.com/P1FXcXvjdG Cédric Vasseur(@ cedvasseur) link

De UAE Tour werd na de vijfde rit donderdag stilgelegd toen bij twee mensen uit de entourage een vermeende besmetting werd vastgesteld. De laatste twee ritten gingen niet meer door en Adam Yates werd na vijf van de zeven ritten tot eindwinnaar uitgeroepen. Organisator RCS is dezelfde als die van de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo en zal de komende uren en dagen beslissen of die wedstrijden kunnen doorgaan. “Ze doen hun best bij RCS om alles zo goed mogelijk op te lossen”, zegt Damiani er nog over. “Maar het lijkt alsof ze ook aan het vechten zijn tegen een hoge muur.”