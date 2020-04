Sportbedrijf Golazo speelt creatief in op uitstel Ronde voor wielertoeristen: “Al 9.000 medailles uitgereikt aan zorgverleners” Bart Fieremans

03 april 2020

18u25 0 Wielrennen S porteventbureau Golazo kreunt onder de afgelastingen. Geen Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen of marathon van Rotterdam dit weekend. “We verliezen 80% omzet in deze tijden”, zegt CEO Bob Verbeeck. Al spoort Golazo wel creatief aan om te blijven bewegen: “Onze sporters legden samen in afstand al 20 keer de wereld af.”

Dit weekend had een heuse hoogmis voor recreatieve sporters moeten zijn: normaal nemen 16.000 mensen deel aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen en liefst 50.000 lopers zouden starten in de marathon van Rotterdam. Maar het coronavirus maakte een kruis over alle massa-events, en dus de corebusiness van Golazo. Het sportbedrijf organiseert in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk sportevents waaraan alles samen jaarlijks 1,3 miljoen mensen deelnemen.

De weerslag van de coronacrisis laat zich voelen. “Ons restaurant aan events is nu dicht”, zegt Verbeeck. “Tachtig events die tot eind mei gepland stonden zijn al uitgesteld naar een later tijdstip. Dan spreken we over 250.000 mensen die we allemaal moeten briefen. En we bekijken nu wat we voor onze events in juni, juli en augustus doen. We kunnen niet alles proppen in het najaar, dat kunnen we organisatorisch niet aan.” Ook financieel is de impact voelbaar: “Onze omzet per maand van een kleine tien miljoen euro valt nu terug naar 2 miljoen euro. Twintig procent van onze business is nog actief, onder meer de platformen voor bedrijfssport. Ons bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en we kunnen wel tegen een stootje, maar deze crisis mag ook niet jarenlang duren.”

‘Keepmoving’-challenge

Golazo laat zijn sportklanten niet in de kou staan. Zo speelt het met de ‘keepmoving’-challenge creatief in op de afgelastingen. De deelnemers kunnen de afstand in kilometers die ze normaal op events als de Ronde van Vlaanderen of de marathon van Rotterdam al fietsend of lopend zouden afleggen, nu in stukjes verdeeld over meerdere dagen bij hun thuis in de buurt afleggen. Trackers of mobiele apps als Fitbit, Strava, Garmin of Apple watch registreren de afgelegde afstand. Als het doel bereikt is, krijgen ze een virtuele medaille van Golazo.

Verbeeck: “Gelukkig hebben we nog de mooie vrijheid dat we buiten bewegen mogen bewegen als we van thuis vertrekken en terugkeren, en als we sporten met respect voor ‘social distance’. En het is heel laagdrempelig, het hoeft zeker niet intensief te zijn.” Volgens Verbeeck slaat de uitdaging enorm aan: “We zitten nu aan iets meer dan 10.000 gebruikers, die samen in twee weken tijd al meer dan 800.000 kilometer – twintig keer de wereld rond dus – afgelegd hebben.”

En mooi in deze moeilijke tijden: het is de bedoeling de virtuele medaille via sociale media uit te reiken aan een zorgverlener. Verbeeck: “Verbondenheid helpt om deze crisis door te komen. Als mensen nu wat meer naar mekaar toegroeien is dat hartverwarmend. Als deze crisis één lichtpuntje heeft, dan is het dat iedereen nu beseft hoe belangrijk zorgverstrekkers zijn.”