Sportadvocaat Johnny Maeschalck: "Klacht Lefevere heeft kans op slagen"

06 augustus 2020

18u17

Bron: VTM Nieuws 1 Wielrennen Volgens sportadvocaat Johnny Maeschalck heeft de klacht van Patrick Lefevere kans op slagen. De manager van Deceuninck-Quick.Step wil Volgens sportadvocaat Johnny Maeschalck heeft de klacht van Patrick Lefevere kans op slagen. De manager van Deceuninck-Quick.Step wil juridische stappen zetten tegen Dylan Groenewegen , die Fabio Jakobsen gisteren met catastrofale gevolgen de dranghekken in reed.



“Ze moesten hem in de gevangenis smijten.” Het was de eerste reactie van teambaas van Deceuninck-Quick.Step Patrick Lefevere na de afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de sprint na een actie van Dylan Groenewegen. Daags na de val blijft Lefevere ontstemd over de actie.

Hij neemt zijn harde woorden niet terug, integendeel. “Er is al een klacht neergelegd bij de UCI en de ploeg zal dat ook nog doen in Polen bij de politie. Ik vind dat ik hier klacht moet indienen, dit kan je niet voorbij laten gaan en dan moet je dat ter plaatse doen, waar het ongeval gebeurd is.”

Volgens sportadvocaat Johnny Maeschalck heeft de klacht van Lefevere “kans op slagen”. “Want er zijn precedenten. Zie de zaak Berckmans-Pijnen in 1975.” Berckmans, een toenmalige ploegmaat van Eddy Merckx, werd tijdens een sprint in de dranghekken gereden door de Nederlander Pijnen en liep een schedeltrauma op. Hij dagvaardde Pijnen en kreeg later ook gelijk van de rechter. “Er zijn dus soortgelijke zaken waar de rechtbanken beoordeelden dat het om opzettelijke, dan wel onopzettelijke, slagen en verwondingen ging. Ik denk dat men deze zaak gaat kwalificeren als een opzettelijke daad. Naar Belgisch recht heeft men dan de mogelijkheid om te vervolgen.”

Volgens Maeschalck is de ‘risicoaanvaarding’ belangrijk in dit verhaal. “Dat is de rode draad. Wij gaan samen fietsen, komen samen in de sprint en ik aanvaard daarin een bepaald risico. Er ligt een put in de weg en ik val daarover: dat lijkt mij risicoaanvaarding. Maar dat heeft een flinterdunne grens, namelijk de ‘zorgvuldigheidsnorm’. Er moet verwacht worden dat u als een normale, goede huisvader gaat spurten. Recht naar de meet toe, niet mij in de nadarhekken rijden. Een rechter zal dus volgens mij nooit aanvaarden dat de renner die de andere in de dranghekken katapulteert, dat die de zorgvuldigheidsnorm heeft gerespecteerd. De risicoaanvaarding is in deze ver overschreden. Dat risico moest Jakobsen niet aanvaarden.”

En wat nu? “Het zal beginnen bij het neerleggen van de klacht, en dan is het aan het plaatselijk openbaar ministerie (in Polen dus, red.) om er al dan niet een zaak van te maken. We zitten in de strafrechtelijke sfeer, maar eventueel kan men ook een burgerlijke procedure opstarten om de schadelijke gevolgen vergoed te zien.”

