Sport Vlaanderen-Baloise viert dit jaar zilveren jubileum: 25 jaar opleiden, uitzwaaien en weer doorgaan Joeri De Knop en Nico Dick

21 maart 2018

08u19 0 Wielrennen De Men Classic Brugge-De Panne. Klinkt perfect 'op maat van' de youngsters van Sport Vlaanderen-Baloise. Van dat soort koersen maakt het team van de Vlaamse regering een erezaak. Nu al 25 jaar lang. Een zilveren jubileum dat gepast moet worden gevierd. Samen met alle grondleggers en ploegleiders grasduinden we door een kwarteeuw geschiedenis. En kwamen tot elf mooie, onvergetelijke momenten en anekdotes.

Roger Swerts (1994-2007)

Tom Steels: het allereerste boegbeeld

"'Tom wie?' Uitgelachen werden we, toen we er bij de opstart van het team in 1994 Tom Steels bij namen. En niet door de minsten, daar waren enkele gerenommeerde renners bij. 'Rijdt enkel op de piste, kan niks op de weg', luidde de kritiek. Wel, ze hebben zich lelijk vergist. Tom zorgde voor onze eerste UCI-zeges en had in 1995 in Geel ook al Belgisch kampioen kunnen worden. Ware het niet dat hij in de spurt een 'kwakje' kreeg van Wilfried Nelissen. Ik was razend, wilde klacht indienen maar Tom hield me tegen. 'Ach, laat maar, Roger', suste hij. Typisch Steels, toen. Hart van goud, maar veel te braaf. Later is hij meer van zich gaan afbijten, wat hem een schitterend palmares heeft opgeleverd. Hij doet dat zeer goed nu, als ploegleider bij Quick.Step Floors. Zachte diplomaat met doeltreffende expertise."

