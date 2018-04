Spektakel in Romandië: Matthews boekt eerste seizoenszege in riskante proloog, Campenaerts vijfde Redactie

24 april 2018

18u38

Bron: Belga 10 Wielrennen Michael Matthews is de eerste leider van de Ronde van Romandië, de rittenkoers voor de WorldTour in het Franstalige gedeelte van Zwitserland. De Australiër van Team Sunweb was in een proloog van vier kilometer in de straten van Fribourg een seconde sneller dan Tom Bohli en Primoz Roglic. Beste Belg Victor Campenaerts werd vijfde.

Met een bochtige afdaling, een stukje kasseien en een steile klim aan het eind was de proloog in Romandië behoorlijk riskant. Gelukkig konden de deelnemers die spectaculaire klus afwerken in perfecte, droge weersomstandigheden. Een deel van de renners startte niet op een tijdritfiets, maar een traditionele racefiets.

Tom Bohli zette vroeg in de proloog de richttijd neer. Met een tijd van 5:34 deed de Zwitser van BMC zes tienden van een seconde sneller dan zijn ploeggenoot Rohan Dennis, die dit jaar nog geen tijdrit had verloren. Ook Europees kampioen Victor Campenaerts (5:38) en zijn voorganger Jonathan Castroviejo (5:44) beten de tanden stuk op de chrono van Bohli.

De enige die de toptijd van Bohli kon kloppen, bleek uiteindelijk Michael Matthews. De Australiër van Team Sunweb was een seconde sneller. Voor de 27-jarige Matthews is het de eerste overwinning van het seizoen. In de Omloop Het Nieuwsblad brak hij nog een schouder, maar vorige week werd hij ook al vijfde in de Waalse Pijl.

Van de klassementsrenners deed Primoz Roglic de beste zaak. De Sloveen werd derde op een seconde van Matthews. Dennis was uiteindelijk vierde. Met Geraint Thomas (zesde op 0:05) finishte nog een belangrijke kanshebber op eindwinst in de top tien. Richie Porte, de eindwinnaar van vorig jaar, moest na een trage afdaling veertien seconden toestaan en was daarmee achttiende.

Matthews is uiteraard ook de eerste leider in Romandië. Woensdag moet hij zijn voorsprong van een seconde proberen te verdedigen tijdens de eerste rit in lijn. Tussen Fribourg en Delémont liggen 166 kilometer en vier gecategoriseerde beklimmingen te wachten.

Uitslag

1. Michael Matthews (Aus/SUN) in 05:33

2. Tom Bohli (Zwi/BMC) op 0:01

3. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 0:01

4. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:01

++ 5. Victor Campenaerts (Bel/LTS) 0:05

6. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:05

7. William Clarke (Aus/EFD) 0:06

8. Diego Rosa (Ita/SKY) 0:06

9. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:06

10. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:09

Matthews: " Ik gaf alles, en dat bleek genoeg"

Twee dagen na Luik-Bastenaken-Luik snelde Michael Matthews naar proloogwinst in de Ronde van Romandië. "Ik wist niet hoe mijn benen zouden aanvoelen", vertelde de Australiër van Team Sunweb na afloop van zijn 4 km in Fribourg.

"Ja, dit is dus een beetje een verrassing. Ik had zondag niet zo'n goede dag in Luik. En dan had ik maar één rustdag, gisteren, en vandaag moest ik er meteen weer invliegen. Maar ik gaf alles, en dat bleek genoeg. Het was een hele mooie omloop. Nog meer voor de tv-kijkers, denk ik. In de verkenning vond ik het wat riskant, maar met hoge snelheid bleek het wel te gaan. Ik vond het eigenlijk heel leuk, vandaag", reageerde de proloogwinnaar en eerste leider met de brede glimlach.

Matthews kon nooit eerder winnen in Romandië. "Ik heb altijd gekeken naar deze wedstrijd, maar was er nog maar één keer van start gegaan. In 2013 geloof ik, maar toen werd ik na de openingstijdrit ziek. Dit is dus min of meer mijn eerste keer hier in de Ronde van Romandië, en ik ben verheugd meteen te kunnen winnen op de eerste dag. Dit is mijn eerste zege van het seizoen, en die neemt wat druk weg voor de komende dagen. Alles is beter en beter aan het gaan, maar eerst genieten van vandaag voor ik aan morgen denk."