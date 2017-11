Speelde Cancellara hier vals? Bij deze zeges van 'Spartacus' worden vraagtekens geplaatst TLB & XC

07u00 6 YouTube Wielrennen Phil Gaimon, de ex-profrenner die Fabian Cancellara beschuldigt van mechanische doping, noemt in zijn boek onder meer de zege van de Zwitser in Milaan-Sanremo van 2008 "verdacht". Maar dat is niet de enige overwinning van 'Spartacus' waar vraagtekens bij geplaatst worden.

Milaan-Sanremo 2008

"Cancellara leek toen moeite te hebben om zijn pedalen bij te houden", schrijft Gaimon. "Hij ging zo enorm snel, terwijl we intussen weten dat de renners die hem achtervolgden niet zuiver reden."

In 2008 slaat Cancellara op zo'n twee kilometer van de aankomst de beslissende kloof. De Zwitser valt vanop de kop aan en zijn concurrenten zien 'Spartacus' niet meer terug.

Filippo Pozzato wordt tweede op vier seconden en Philippe Gilbert rijdt als derde over de meet op de Lungomare Italo Calvino.

Ronde van Vlaanderen 2010

4 april 2010, Muur van Geraardsbergen. Tom Boonen en Cancellara draaien schouder aan schouder de mythische kasseihelling op, maar tot een duel komt het eigenlijk niet. Boonen gaat al snel rechtstaan op de trappers en de toenmalige Belgische kampioen rijdt zich het snot voor de ogen, maar vanuit het zadel stuift Cancellara weg. Eén meter worden er twee, dan drie en uiteindelijk ziet Boonen de Zwitser niet meer terug. Cancellara, die meermaals van fiets had moeten wisselen, wint zijn eerste van drie Rondes en Boonen geeft na afloop eerlijk toe dat de beste man in koers had gewonnen.

Parijs-Roubaix 2010

Op een kleine vijftig kilometer van de streep knalt Cancellara weg uit de groep der favorieten. Boonen laat zich op dat moment uitzakken en mist de slag. De Zwitser snelt richting Leif Hoste en Björn Leukemans, die even voordien demarreerden. Leukemans kan even zijn wagonnetje aanpikken, maar wordt op Mons-en-Pevèle genadeloos overboord gegooid. Tien kilometer later heeft Cancellara al een bonus van twee minuten op zijn concurrenten. Uiteindelijk haalt hij het ook met die voorsprong in Roubaix.

E3 Harelbeke 2011

Eén van de indrukwekkendste overwinningen uit Cancellara's carrière. Op de Oude Kwaremont trekt hij een eerste keer stevig door en eigenlijk declasseert hij de tegenstand die dag. Bram Tankink kan zich het langst vastbijten in het wiel van de Zwitser, maar op zeventien kilometer van de streep krijgt de Nederlander daardoor krampen. Cancellara stoomt als een bezetene door en Jürgen Roelandts wordt uiteindelijk tweede op net geen minuut.

Olympische tijdrit 2016

Fabian Cancellara kroont zich in Rio voor de tweede keer tot olympisch kampioen tijdrijden. Het orgelpunt van zijn carrière. De Zwitser is over een afstand van 54,5 kilometer liefst 47 seconden sneller dan Tom Dumoulin. Chris Froome bolt op meer dan een minuut binnen van de ontketende 'Spartacus'. Een straffe prestatie van Cancellara, die het verschil zowaar bergop maakt. De Zwitser loopt telkens uit op de Grumari en de Grota Funda, de twee beklimmingen op het parcours.