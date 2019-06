Spaanse wielrenner loopt vreselijke wonde op na val tegen vangrail: “Hij is gelukkig in orde” DMM

20 juni 2019

17u28

Bron: Marca/AS 0 Wielrennen Onthutsend beeld uit Spanje. Daar deelde voormalig wielerprof David Etxebarria een foto van één van zijn renners in het ziekenhuis. Op de foto: de 18-jarige Andoni Azkarate met een wonde van nek tot borstbeen.

Vallen hoort bij wielrennen, klinkt het wel eens. Net als in ongeveer elke wedstrijd ging in ‘Los Campeonatos de Euskadi’ - een Spaanse wielerwedstrijd voor beloften - ook weer een renner tegen de grond. Niet zonder gevolgen. Andoni Azkarate viel in een afdaling en schoof aan een snelheid van goed 45 kilometer per uur van de weg. De jonge Spanjaard dook bijna een vijf meter diep ravijn in, maar werd tijdens zijn glijpartij gestopt door een vangrail aan de kant van de weg.

Godzijdank, ware het niet dat de vangrail Azkarate een op het eerste zicht vreselijke wonde bezorgde. In de crash werd de trui van de renner opengereten en liep Azkarate een snee op van nek tot borstbeen. Ook diverse wonden in zijn gezicht zorgden op het eerste moment voor paniek. Azkarate werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar leek er wonder boven wonder enkel met een indrukwekkende foto van af te komen. De Spanjaard mocht het ziekenhuis verlaten en hoopt nu snel weer in competitie te treden.

Het neemt niet weg dat Azkarate aan een drama ontsnapt is. De vrij oppervlakkige wonde liep net langs zijn halsslagader. Ploegleider David Etxebarria (in 1999 nog tweevoudig ritwinnaar in de Tour) haalde opgelucht adem. “Als de vangrail een scherpere rand had, of een verkeerd geplaatste nagel, dan zouden we het nu over iets veel ergers hebben gehad”, aldus de ex-prof van ONCE.

Etxebarria uitte nadien ook kritiek op het Spaanse straatmeubilair. “We hebben gisteren gewonnen zonder te winnen. We kwamen er met de schrik van af, maar met wat voor schrik. We zijn 2019 en blijven scherpe bladen (vangrails, red.) gebruiken op onze wegen. Onze jongen is gelukkig in orde, maar je denkt toch even aan wat had kunnen zijn. Ik hoop dat deze vangrails van onze wegen verdwijnen.”

Ayer ganamos Sin ganar..

fue Solo un susto.

Pero vaya susto.

2019 y seguimos con las Cuchillas..( quitamiedos ) en las Carreteras.

El chaval esta bien.

Pero piensas lo que pudo ser..😥

A ninguno se nos ha pasado el susto

Ojala desaparezcan estas cuchillas de nuestra carreteras🤬 pic.twitter.com/QAHLA8CB7l David Etxebarria(@ tatxu73) link