Solidariteit als hoogste goed: Julien Vermote helpt lek gereden jeugdrennertje uit de nood DMM

21 juni 2020

08u46 17 Wielrennen Daar sta je dan als 12-jarige. Een eindje van huis aan de voet van de Kanarieberg even buiten de stadskern van Ronse. Het overkwam gisteren een jonge aspirant-wielrenner. De jongen kon gelukkig rekenen op een toevallige passant: Julien Vermote.

Elke wielertoerist heeft het ooit wel eens meegemaakt: lekke band op een cruciaal moment. Gisteren gebeurde het met een 12-jarige jongen in de buurt van het Muziekbos in Ronse. Toen wielerprof Julien Vermote de jongen passeerde, kon hij het niet over zijn hart krijgen om hem er zo te laten staan. Vermote hield halt, diepte een reserve-binnenband uit zijn achterzakje op en depanneerde de pechvogel.

Een foto van het tafereel verspreidde zich gisterenmiddag op Twitter. Het kwam Vermote onder de hashtag #voorbeeldfunctie meteen op complimenten te staan. De 30-jarige renner uit Stasegem stoomt zich voor Cofidis klaar op wat nog rest van het wielerseizoen. We durven te denken dat hij er alvast één grote fan bij heeft.

Mooi voorbeeld van hoe het wél kan! 👌🏼 #voorbeeldfunctie Arjen Livyns(@ ALivyns) link

12 jarige aspirant komen we tegen met een lekke band en dan geeft @julienvermote zijn binnenbandje af en helpt hij de jeugd weer verder pic.twitter.com/ukVSlwM9Fn Sander VNieuwenhuyse(@ VNieuwenhuyse) link