Sofie De Vuyst: “Bewezen dat ik bij subtop hoor” Bart Audoore in Groot-Brittannië

28 september 2019

19u49 0 Wielrennen Ze had gehoopt op een plaats bij de eerste acht, maar met een veertiende plek was Sofie De Vuyst (32) ook “zeer tevreden”. Meteen het beste resultaat in jaren voor een Belgische op dit soort zware parcours.

Twee jaar geleden lag ze nog een half jaar in de lappenmand na een zware val op training, maar 2019 heeft gebracht wat De Vuyst had gehoopt. Ze haalde opnieuw haar beste niveau en in Yorkshire zette ze een resultaat neer waardoor ze straks met een goed gevoel de winter in kan gaan.

Toch klonk er ook een klein beetje spijt in de stem van De Vuyst: “Toen de koers open brak, op de Lofthouse, zat ik iets te ver. Om op zo’n steile klim de vijftien sterkste rensters te kunnen volgen, moest ik vooraan kunnen opdraaien. Maar sinds mijn zware val in 2017 merk ik dat ik mij soms laat wegdrummen in het gewring.”

De Vuyst verloor zo de aansluiting met de kop van de koers en belandde in een derde groep. Daar overleefde ze de verdere schifting. De Oost-Vlaamse merkte dat “de benen goed bleven” en dat ze “attent kon blijven koersen”. In de eindsprint om de zesde plaats zat ze een beetje te ver. “Ik zat ingesloten op 400 meter van de meet omdat een Noorse renster een beetje uitweek. Maar goed, top vijftien blijft wel mooi. Ik heb vandaag bewezen dat ik mijn plaats heb in de subtop.”

Met Kelly Van den Steen (24) en Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke (23) zaten nog twee landgenotes in de derde groep, maar bij het aansnijden van de plaatselijke ronden werden zij uitgeschakeld door een val. “Er reed een meisje in mijn achterwiel”, zei Van den Steen (73ste). “Voor ik het goed en wel besefte, lag ik op de grond en was de koers voorbij. Jammer dat we niks meer konden betekenen voor Sofie. Gelukkig was ze zelf echt sterk: voor een veertiende plaats hadden we vooraf getekend.”

“De valpartij gebeurde op de heuvel halfweg de plaatselijke ronde”, vertelde Vandenbulcke (77ste). “Plots stokte het tempo: ik kon de dames voor mij niet meer ontwijken, en zo lagen Kelly en ik tegen de grond. Ik moest daarna ook nog van fiets wisselen.”

Voor Vandenbulcke, die in extremis was opgeroepen na het forfait van Kaat Hannes, was dit het debuut op een WK. “Eerlijk: ik zat de hele koers tegen de limiet aan. Ik ben geen klimmerstype en ben blij dat ik zo lang ben meegegaan. Het bewijst dat ik dit jaar een grote stap heb gezet. Het smaakt naar meer.”