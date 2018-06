Snelle Let Liepins verrast iedereen in Heistse Pijl na spannende spurt MDB

02 juni 2018

17u12 0 Wielrennen Emils Liepins heeft de Heistse Pijl naar zijn hand gezet. Na 194 kilometer snelde de Let samen met onder meer Jens Adams op de laatste passage van de berg van Heist weg om het dan in de spurt af te maken. Zonder ook maar een kilometer te rijden, zorgde Wout van Aert dan weer voor een primeur. De drievoudige wereldkampioen veldrijden was voor het eerst cocommentator.

Gisteren was Mathieu van der Poel aan het feest in de Boucles de la Mayenne en dat inspireerde vandaag de andere veldrijders al vroeg in de koers. Vijf renners zetten de vlucht van de dag op. Waaronder Corné van Kessel en Laurens Sweeck. Hun voorsprong liep op tot iets meer dan vier minuten. Dat terwijl er zo'n dertig renners wegreden uit het peloton. Niet veel later werden de koplopers ook gegrepen door die grote groep.

Na de volledige hergroepering, ook het tweede deel van het peloton kwam aansluiten, begonnen negen andere renners aan een avontuur. Nu waren het Tim Merlier en Nikolas Maes die er vandoor glipten. Ook zij werden weer teruggefloten en met nog twee plaatselijke ronden te gaan, kon de finale helemaal losbarsten.

Het regende dan ook aanvalspogingen. Jens Adams was een van de renners die zijn kans waagde. Het was echter wachten op de uitval van Piotr Havik om echt van een ontsnapping te kunnen spreken. De 23-jarige Nederlander gooide alles in de strijd en bleef zelfs tot op twee kilometer van de streep alleen op kop.

Het peloton waagde zich dan aan de laatste passage op de berg van Heist. Op die helling gooide Jens Adams een bommetje en hij kreeg onder meer Emils Liepins mee in zijn wiel. De Let profiteerde van de slipstream van Adams om het daarna af te maken. Voor Wouter Wippert en Aksel Nommela. Jens Adams was met de vierde plek de eerste Belg.

Klaar om eraan te beginnen! Met @jsuykens en @WoutvanAert #HeistsePijl pic.twitter.com/fvFD6nRWCo Merijn Casteleyn(@ MerijnCasteleyn) link

New challenges make life interesting. First time commentator on TV at #HeistsePijl. Nervous! 😜 #all4goolie Wout van Aert(@ WoutvanAert) link