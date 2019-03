Snelle Bennett boekt tweede triomf in Parijs-Nice, Kwiatkowski behoudt daags voor koninginnenetappe leiderstrui Redactie

15 maart 2019

16u25

Bron: Belga 0 Wielrennen Sam Bennett (BORA-hansgrohe) won de zesde etappe van Parijs-Nice. De Ier toonde zich op een overwegend glooiend parcours tussen Peynier en Brignoles de snelste van een uitgedunde groep. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) mochten mee op het podium. Michal Kwiatkowski (Sky) verstevigde zijn leiderspositie dankzij enkele seconden bonificatiewinst. Morgen staat met een aankomst op de Col de Turini de koninginnenetappe op het menu.

De vroege vlucht van de dag kreeg meteen na de start al vorm. Een demarrage van de Fransman Calmejane (Direct Energie) werd beantwoord door zijn landgenoot Pichon (Arkéa-Samsic), de Luxemburger Kirsch (Trek-Segafredo) en de Italiaan Finetto (Delko Marseille). Calmejane liet het voorin al snel lopen en zo kregen we een koptrio. Hun maximumvoorsprong bedroeg een kleine drie minuten, maar op een kleine 60 km van de aankomst was hun avontuur voorbij. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) had net voordien, met het oog op een versteviging van zijn bergtrui, nog een tegenaanval gewaagd. Ook hij had echter geen succes.

Het peloton was door de hevige wind intussen in stukken gereten. Ook het Astana-duo Luis Léon Sanchez en Jon Izagirre ging zijn kans, maar op iets meer dan twintig kilometer van de meet was alles opnieuw samen. Het eerste peloton reed in gestrekte draf naar de aankomst. Valpartijen van Jan Bakelants (Sunweb) en Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ontregelden even het tempo, maar uiteindelijk kwam het toch tot een sprint. Daarin remonteerde Bennett knap Démare. Het was zijn tweede ritzege, na eerdere etappewinst dinsdag in de derde rit.

Morgen mogen de klassementsrijders zich tonen. Tussen startplaats Nice en de aankomst boven op de Col de Turini liggen 181,5 km. Zondag eindigt Parijs-Nice met een verraderlijk ritje van 110 km in en om Nice.