Slechts twee renners waren ooit jonger bij hun eerste WorldTour-zege en het waren twee Belgen DMM

03 augustus 2019

18u23 0 Wielrennen Remco Evenepoel heeft voor een ferme stunt gezorgd door op zijn 19de de Clásica San Sebastián te winnen. Onze landgenoot is bovendien de op twee na jongste renner ooit die in een grote eendagskoers naar de bloemen weet te fietsen.

Enkel Victor Fastre en Georges Ronsse waren jongen dan Evenepoel. Het fenomeen van Deceuninck-Quick.Step is vandaag 19 jaar en 190 dagen uit bij zijn eerste winst in de WorldTour, Fastre en Ronsse deden het op nog jongere leeftijd. Beiden wonnen Luik-Bastenaken-Luik in de prehistorie van het wielrennen.

Fastre - 18 dagen en 362 dagen oud

Fastre won La Doyenne in 1909. De Luikenaar was op dat moment 18 dagen en 362 dagen oud. Daarmee is hij nog steeds de jongste winnaar aller tijden van een WorldTour-koers. Een roemruchte carrière zou hij op die ene zege in Luik-Bastenaken-Luik niet uitbouwen. Na zijn overwinning in 1909 reed hij nog één keer La Doyenne in 1912. Hij werd toen vijfde. Twee jaar later zou hij als korporaal-milicien sterven in de Eerste Wereldoorlog. Fastre overleed op 12 september 1914.

Ronsse - 19 dagen en 102 dagen oud

Met Georges Ronsse wel een bekende naam die nog ‘jonger’ deed dan Evenepoel. Ronsse - afkomstig uit Antwerpen - startte zijn carrière met winst in Luik-Bastenaken-Luik op zijn 19de in 1925. Daarna zou hij ook nog Parijs-Roubaix (1927) winnen en vooral twee keer wereldkampioen worden. Ronsse behaalde de regenboogtrui twee jaar naeen in 1928 en 1929.

Ook zij wonnen voor hun 21ste een klassieker op WorldTour-niveau

Rik Van Steenbergen: Ronde van Vlaanderen (1944): 19 jaar en 206 dagen oud

Albert Depreitere: Gent-Wevelgem (1935): 19 jaar en 261 dagen oud

André Declerck: Gent-Wevelgem (1939): 19 jaar en 270 dagen oud

Robert Van Eenaeme: Gent-Wevelgem (1936): 19 jaar en 275 dagen oud

Maurice Raes: Luik-Bastenaken-Luik (1927): 19 jaar en 339 dagen oud

Jean Bogaerts: Omloop Het Nieuwsblad (1945): 20 jaar en 65 dagen oud

Giovanni Gerbi (Ita): Ronde van Lombardije (1905): 20 jaar en 161 dagen oud

André Trousselier (Fra): Luik-Bastenaken-Luik (1908): 20 jaar en 217 dagen oud

Ugo Agostini (Ita): Milaan-Sanremo (1914): 20 jaar en 252 dagen oud

Eddy Merckx: Milaan-Sanremo (1966): 20 jaar en 275 dagen oud

Arnaud Démare: Cyclassics Hamburg (2012): 20 jaar en 359 dagen oud

Albert Champion: Parijs-Roubaix (1899): 20 jaar en 362 dagen oud