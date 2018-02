Slecht nieuws voor wie dacht dat de limiet was bereikt bij Van Avermaet: "Er zit nog rek op"



Joeri De Knop

23 februari 2018

06u30 11 Wielrennen Allez en route, zo roept de koers. Met alweer een gretige Greg Van Avermaet (32). Niets dat voortaan nog echt móet, doet de olympische kampioen en nummer één van de wereld geloven. Tegelijk wakkert hij het vuur in zichzelf aan. "Het eindpunt is nog niet in zicht."

Morgen rijd je ambitieus het nieuwe voorjaar in, Greg. Maar dat van 2017 evenaren, laat staan verbeteren…?

(lacht) "…wordt vrijwel onmogelijk, ik weet het. Het benaderde de perfectie. Bij nader inzien wás het perfect. Maar blijf ik recht in de Ronde van Vlaanderen en win ik ook dáár, dan spreken we over absolúte perfectie. Je weet dat het in zo’n voorjaar af en toe eens kan tegenslaan. Mij zat het, op dat ene moment na, 100% mee. Dan mag ik niet klagen. Simpel: ik teken meteen voor één zo’n nieuwe zege uit dat rijtje. Omdat ik weet hoe verdomd moeilijk het is om zo’n grote koers te winnen."

‘Ik rijd nog steeds rond als een neoprof’, zeg je. ‘Altijd en overal voor de zege, of het nu in de kermiskoers van Ertvelde is of in de Ronde van Vlaanderen.’ Kan dat wel?

"Als de koers binnen mijn mogelijkheden ligt: ja. Ik moet die ingesteldheid trouw blijven, vind ik. Het leidt tot resultaat. Dus ga ik all the way, niet aan 80, 90%. Ook wat training en verzorging betreft."

Je doet dat opvallend ‘bevrijd’. Zit er, vergeleken met pakweg vijf jaar geleden, een andere Greg Van Avermaet op de fiets?

"Ik koers met veel meer zelfvertrouwen, dat helpt. Vijf jaar geleden wist ik ook al wel dat er meer in me zat dan er tot dan toe was uitgekomen. Ik was zó gretig om dat te tonen, dat het er op den duur geforceerd ging uitzien. Dat is nu weg. Met dank aan de olympische titel. Dat was echt speciaal… Rio 2016 stond voor mij symbool voor een, tóen al, geslaagde carrière. Niets moest voortaan nog, alles mocht. Parijs-Roubaix, bijvoorbeeld. Dat eerste klassieke monument. Het maakt het me allemaal net iets makkelijker nu."

Als oer-Vlaamse coureur wil je maar één ding: de Ronde van Vlaanderen winnen. De ambitie blijft intact, maar het obsessieve is eruit Greg Van Avermaet

