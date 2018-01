Slecht nieuws uit het kamp van Wanty: Bart De Clercq valt zwaar op training en is maanden out Redactie

19u54

Bron: Belga 8 TDW Wielrennen Wanty-Groupe Gobert zal het de eerste maanden van 2018 zonder haar nieuwe aanwinst Bart De Clercq moeten doen. De klimmer, die deze winter overkwam van Lotto Soudal, viel zwaar op training en liep daarbij een heupfractuur op. Hij werd meteen geopereerd in het AZ in Herentals.

"De breuk is zwaar en vereist de plaatsing van schroeven in het dijbeen", legde ploegdokter Joost De Maeseneer uit. "Het is moeilijk om een terugkeer in competitie in te schatten. In principe kan Bart pas over een zestal weken lichte training hervatten. Om terug te keren in competitie is het een kwestie van maanden."

De 31-jarige De Clercq was prof sinds 2011 en kwam tot dit jaar enkel uit voor de teams van de Nationale Loterij. Als neoprof won hij in 2011 een bergetappe in de Giro met aankomst op de Montevergine.

Slecht nieuws over onze nieuwe aanwinst Bart De Clercq die vandaag zwaar ten val kwam op training en maanden out is ☹️



Meer info ➡️ https://t.co/1aTyMWGlNg pic.twitter.com/XD9pix5cXX Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link