Skymanager Dave Brailsford legt kritiek naast zich neer: "Er is geen reden waarom Froome niet zou koersen" Marc Ghyselinck in Spanje

14 februari 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Gisteren vond hij de tijd niet geschikt. Maar vandaag liet Skymanager Dave Brailsford dan toch zijn licht schijnen over de zaak-Froome. Zelfs al werd niemand daar veel wijzer van. Enkel dit: met Chris Froome is Brailsford er zeker van dat de dopingregels niet zijn overtreden. Dat Froome beter niet zou koersen? En waarom dan niet?

Probeer bij Dave Brailsford niet een tussenstand van zaken te krijgen. Of details te vernemen hoe Chris Froome en bij uitbreiding Team Sky zich bij de UCI verweren tegen een mogelijke dopingovertreding die de Brit kan worden aangewreven. Hoeveel zin hij ook heeft, beter doet hij er het zwijgen toe, zegt Dave Brailsford. Want ze willen zichzelf niet in de voet schieten. Als zo weinig mogelijk zeggen op dit moment de beste verdediging is, dan moet het maar zo.

