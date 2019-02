Sky-renner Swift op intensieve zorgen na val op training



22 februari 2019

08u42

Bron: ANP 0 Wielrennen De Engelse wielrenner Ben Swift ligt op de intensive care van een ziekenhuis op Tenerife. De 31-jarige sprinter van Team Sky kwam woensdag tijdens een trainingsrit met teamgenoot Geraint Thomas op het Spaanse eiland ten val. Swift liep daarbij een gescheurde milt op.

“De bloeding van de milt is inmiddels gestopt, maar de artsen houden me voorlopig wel scherp in de gaten”, zei Swift vanuit het ziekenhuis. De Sky-renner moet daar de komende dagen nog blijven. Swift heeft door zijn val in een afdaling geen breuken opgelopen, maar wel tal van kneuzingen en verwondingen aan zijn gezicht. “Gelukkig is hij niet buiten bewustzijn geraakt”, zegt teamdokter Iñigo Sarriegui. “We blijven hem goed in de gaten houden, maar gelukkig voelt hij zich 24 uur na de crash al beter.”

Swift is na twee weinig succesvolle jaren bij UAE Team Emirates terug bij Sky. De Engelsman hoopt bij zijn oude team weer overwinningen te kunnen behalen.