Sky hoopt Thomas te houden met hoger loon dan Froome: vangt Tourwinnaar straks meer dan vier miljoen per jaar? Joeri De Knop

01 augustus 2018

07u43 1 Wielrennen Blijft Tourwinnaar Geraint Thomas bij Team Sky of zoekt hij andere oorden op? "Ik heb op dit moment nog geen nieuw contract getekend, dus qua timing zit dat vrij goed", beantwoordde de Welshman maandagavond in 'The One Show' op BBC met een kwinkslag de 'vraag van één miljoen'.

De Tourzege komt hem bijzonder goed uit, bedoelde Thomas, gisteren winnaar van het na-Tourcriterium in Surhuisterveen en op 18 augustus ook aan de slag in Etten-Leur. "Ik wil nu meer, dat is duidelijk." Een kant-en-klare boodschap, waar Dave Brailsford oren naar heeft. "Zijn prestaties zullen zeker worden gehonoreerd", aldus de Sky-teammanager. "Ik zal zijn wedde niet verlagen, laten we 't zo stellen. Resultaten laten zich doorgaans betalen. Dat is bij ons niet anders." Viervoudig Tour- en zesvoudig groterondewinnaar Chris Froome vangt bij Sky naar verluidt meer dan vier miljoen euro. Verwacht wordt dat Thomas daar, als nieuwe kopman van de ploeg, losjes over zal gaan en zijn contract dus gewoon zal verlengen.

Al acht Thomas zelf het "not impossible" dat hij toch vertrekt. "Er is interesse van meerdere sterke teams, maar ik moet er eens rustig over nadenken en vooral de plus- en minpunten tegen elkaar afwegen", klonk het gisterochtend op BBC Radio Five Live. "Zo was de kracht van ons collectief één van de voornaamste redenen waarom ik de Tour won. Niet overal zal ik zo goed worden omringd als bij Sky, daar ben ik me van bewust." Volgens sir Bradley Wiggins kan Thomas' Tourtriomf "de start van iets moois" zijn. "Het kan hem extra motiveren. Schrijf hem nu al maar op als topfavoriet voor de Tour 2019." (JDK)