Sir Jim Ratcliffe, de rijkste man van Engeland die smult van Eden Hazard: Chelsea kopen lukte (nog) niet, dus produceerde hij maar eigen automodel Ratcliffe (66) is de nieuwe eigenaar van de wielerploeg rond Chris Froome GVS

20 maart 2019

Het hoeft niet te verbazen dat het team rond Chris Froome in de handen van Sir Jim Ratcliffe (66) valt. De 'selfmade' miljardair en rijkste Brit is bezeten van sport en investeerde er al gretig in. Chelsea kopen lukte evenwel (nog) niet, hij produceerde dan maar een eigen automodel.

Sir Jim Ratcliffe (66) is de nieuwe eigenaar van het Britse wielerteam rond Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar bedwingt zo niet langer de cols in een truitje van Team Sky, voortaan gaat de formatie als Team Ineos door het leven. Ineos is met een activiteit in 24 landen één van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven ter wereld en boekt een jaarlijkse omzet van 52 miljard euro. Ratcliffe stampte in 1998 zelf de chemiereus uit de grond en bezit de dag van vandaag nog steeds 60 procent aandelen. De oprichting van Ineos was een droom die Ratcliffe in vervulling zag gaan. De interesse voor het industriële wereldje ontstond immers toen hij als jong kereltje vanuit het raam in zijn kamer de wolken telden die de talloze fabrieken van Manchester uitbliezen. Een Master in de ‘Chemical Engineering’ was het logische gevolg, waarna hij ervaring opdeed en op z’n 45ste Ineos oprichtte. Om de nodige financiële middelen bijeen te brengen, nam hij een gigantische gok. Hij verkocht alles wat hij had en leende aan woekerrenten om het bedrijf op touw te zetten.

Eden Hazard

Mét succes, want zijn vermogen wordt op dit moment geschat op 24 miljard euro. Volgens de ‘Sunday Times’ is hij daarmee de rijkste man van Groot-Brittannië en dus ook de rijkste Engelsman. Daardoor heeft hij centen genoeg om enkele peperdure hobby’s te bekostigen. Zo is hij een grote fan van 4x4-wagens en bloedde zijn hart toen Land Rover drie jaar geleden verkondigde om de Defender niet langer te produceren. De oplossing? Dan maar zelf een prototype op basis van het model vervaardigen. ‘Projekt Grenadier’ zit op dit moment in zijn laatste fase, tegen 2021 moet de SUV van de band rollen. De man heeft ook een jacht met een kostplaatje van 111 miljoen euro, vier privéjets en een gigantisch wagenpark. Ratcliffe woont sinds vorig jaar om belastingredenen in Monaco, maar bezit ook buitenverblijven in onder andere Londen en Hampshire.

Naast auto’s en mode is Ratcliffe gepassioneerd door sport. Zo ging hij vorig jaar tweewekelijks naar Eden Hazard kijken. “Ondanks ik al van kindsbeen fan ben van Manchester United, heb ik een abonnement bij Chelsea”, gaf hij vorig jaar toe. Ratcliffe ging zelfs nog een stapje verder, want toen Roman Abramovich door de gespannen relatie met Rusland na de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal moeite had om zijn Engelse visum te behouden, trachtte de supporter Chelsea over te kopen. Hij bood twee miljard euro - te weinig. Volgens bepaalde Engelse media zijn de onderhandelingen echter nog niet helemaal afgebroken.

Orka

Geen ramp, ondertussen kan Ratcliffe zich bezighouden met enkele andere sportspeeltjes. Zo kocht de 66-jarige Brit samen met zijn bedrijf in 2017 de Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport. Het doel: op korte termijn deelnemen aan de Europa League, op langere termijn wedijveren met de Europese topclubs. Een seizoen na de aankoop degradeerde de club evenwel naar tweede klasse, waar ze nu als tweede strijden voor promotie. Sinds vorig jaar is hij ook hoofdsponsor van het Ineos Team UK, een Brits zeilteam dat in 2021 de befaamde America’s Cup wil winnen. En ook zelf een beetje avontuur beleven, kan er wel bij. Zo liep hij in zijn zestigste levensjaar de Marathon van Londen en de Comrades, ging hij op expeditie op de Noord-en Zuidpool, doorkruiste hij op de motor Afrika en leerde hij kitesurfen.

En ook zijn recentste aankoop van Tour Racing Limited, de holdingmaatschappij die eigenaar was van Team Sky en nu dus van Team Ineos, komt niet uit de lucht vallen. Ratcliffe is een wielerfanaat en koerst enkel met de beste en duurste fietsen. Ratcliffe zelf zegt met Team Ineos meer mensen op de fiets te willen krijgen. “Zo kunnen we iets doen aan de files en vervuiling rond de grote steden.” Opmerkelijk: Ineos is één van de grootste fabrikanten van plastic in de wereld. Cynisch dus, des te meer omdat in de Tour vorig jaar de renners van Team Sky nog met de afbeelding van een orka op de rug reden, als symbool voor de strijd om de oceanen van plastic te redden.