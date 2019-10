Sir Dave Brailsford: “Comeback Froome niet overhaasten, maar hij komt zeker terug aan de top” MGL

14 oktober 2019

17u36 0 Wielrennen Sir Dave Brailsford, manager van Team INEOS, zegt dat Chris Froome grote vorderingen maakt in zijn revalidatie na zijn zware valpartij in de Dauphiné. “Maar er is nog een lange weg te gaan. We mogen niets overhaasten.”

Chris Froome was afgelopen zaterdag aanwezig op de recordpoging van Eilud Kipchoge op de marathon in Wenen (Kipchoge liep daar als eerste ooit een marathon onder de twee uur). En daar nam Brailsford even tijd om met de pers te praten. Over de situatie van Chris Froome was hij positief. “Chris zet stappen, maar we nemen onze tijd. De drang is er uiteraard om zo snel mogelijk terug te zijn, maar we mogen dat niet overhaasten. Want dat bekoop je later. Ik ben er zeker van dat met de vastberadenheid van Chris, hij terug aan de top komt.”

Vreselijke val

Froome maakte tijdens de Dauphiné, in juni, een doodsmak tijdens de opwarming van de tijdrit. Toen Froome in een afdaling zijn neus wilde snuiten werd hij door een windvlaag gegrepen. Hij knalde aan hoge snelheid tegen een muur. Froome moest meer dan zes uur geopereerd worden, maar kreeg de bevestiging dat hij volledig zou herstellen. Eind september zat hij alweer op de fiets. Brailsford wil wel niets overhaasten: “De geruchten dat hij alweer koerste waren wat ambitieus, maar hij is op de goede weg.”