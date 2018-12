Sir Bradley Wiggins reikt Kristallen Fiets uit: “Campenaerts is goeie coureur en mooie mens” Bart Audoore

21u19 0 Wielrennen Jawadde, Victor Campenaerts (27) had vanavond dubbel prijs. Hij kreeg niet zomaar zijn eerste Kristallen Fiets: hij kreeg die uit handen van Sir Bradley Wiggins (38), voormalig Tourwinnaar, meester-tijdrijder en nog steeds houder van het werelduurrecord. Stonden voorganger en opvolger samen op het podium?

Zeker weten dat vanavond een wens van Campenaerts is uitgekomen — hij stond werkelijk te glunderen met zijn eerste Kristallen Fiets — maar zijn echte droom hoopt hij in 2019 waar te maken. De Antwerpenaar zit al een aantal jaar met het werelduurrecord in zijn hoofd. U begrijpt de symboliek dat net Bradley Wiggins de trofee vanavond aan Campenaerts mocht overhandigen. “Wauw”, zei Campenaerts. “Dat had ik niet zien aankomen. Ik heb nooit een idool gehad, maar als ik iemand moet noemen, is hij het.”

Wiggins arriveerde in de vooravond in België, maar werd bewust verborgen gehouden voor de gasten op het gala. Pas toen de hoofdtrofee werd uitgereikt, werd hij de zaal binnengeleid, als extra ‘attractie’. “Het is omgekeerd”, zei de Brit. “Ik ben vereerd dat ik hier mag zijn.”

Wiggins sprak de zaal zowaar in het Vlaams toe — dat had hij geoefend in de catacomben. “Maar ik versta ook Vlaams”, vertelde hij. “Ik ben in Gent geboren (zijn ouders woonden in ons land omdat zijn vader hier coureur was, red.) en mijn moeder sprak vroeger af en toe Vlaams tegen me. Dat had ze hier zelf geleerd.”

Wiggins was blij dat hij de trofee aan Campenaerts mocht geven. “Hij is een goeie renner en echt een mooie mens. Ik hoop dat hij volgend jaar mijn werelduurrecord breekt. Het zou goed zijn voor de sport als de ‘fuzz’ rond het werelduurrecord blijft duren. En het is ook tijd dat het record doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Dat is gezond voor de sport.”