Simon Yates slaat dubbelslag in koninginnenrit Tirreno-Adriatico XC

11 september 2020

16u09

Bron: Belga 4 Wielrennen Simon Yates heeft de koninginnenrit in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott neemt ook de leiderstrui over van Michael Woods.

Yates was de sterkste in de 5de etappe van Tirreno-Adriatcio, met start in Norcia en finish na 202 kilometer in Sarnano-Sassotetto. De 28-jarige Brit rondde in de ‘koninginnenrit’, met 4.400 meters hoogteverschil, netjes een solo van 4 kilometer af. In een sprint met twee voor de dichtste ereplaats was zijn landgenoot Geraint Thomas net iets sneller dan de Pool Rafal Majka. Aleksandr Vlasov werd vierde voor de Nederlander Wilco Kelderman. Simon Yates is ook de nieuwe leider en telt in het klassement nu 16 seconden voorsprong op Rafal Majka en 39 seconden op Geraint Thomas.

Nog voor de beklimming van de Santa Margherita, na 38 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met Mathias Frank, Jhonatan Restrepo, Marco Canola, Julien Bernard, Giovanni Visconti en Edoardo Zardini. Die werd verderop nog aangedikt met Carl Frederik Hagen, Hector Carretero, Amanuel Gebreigzabhier en Mathieu van der Poel. Dat gezelschap kreeg van het peloton een speelruimte van een kleine zes minuten tot de mannen van EF Pro Cycling, met leider Michael Woods in hun rangen, het tempo opvoerden.

Hector Carretero griste op de top van de San Ginesio belangrijke punten mee voor het bergklassement en kroonde zich zo tot leider. Voor Edoardo Zardini ging het allemaal te snel en zo hielden we nog een kopgroep over met negen renners. Ook Marco Canola rechtte de rug en werd op 54 kilometer van de finish ingelopen door het peloton. Hector Carretero hield het eveneens voor bekeken en zocht op zijn beurt de grote groep op.

Toen in het peloton de manschappen van Mitchelton-Scott ook nog een mannetje gingen bijzetten, slonk de voorsprong van de vroege vluchters zienderogen. Het sein dan voor Julien Bernard en Amanuel Gebreigzabhier om te gaan versnellen. Aan de voet van de Sassotetto kregen de Fransman en Eritreeër versterking van Mathias Frank, Mathieu van der Poel en Giovanni Visconti. De vijf vluchters begonnen aan de slotklim van de Sassotetto, op 12 kilometer van de finish, met een voorsprong van slechts een halve minuut op een jagend peloton.

Yates heerst op slotklim

Julien Bernard en Amanuel Gebreigzabhier spartelden nog even tegen, maar met nog 10 kilometer van de eindmeet smolt alles weer samen. Vincenzo Nibali, in 2012 en 2013 eindlaureaat van Tirreno-Adriatico, testte even de benen, maar geraakte niet weg. Simon Yates was de volgende die even prikte. Hij probeerde de resterende 4 kilometer alleen te overbruggen. Achter de Brit troepten Aleksandr Vlasov, Fausto Masnada, Gianluca Brambilla, Rafal Majka en Geraint Thomas samen. Grote afwezige daarbij was Michael Woods die dan al door had dat hij zijn blauwe leiderstrui zou verliezen.

Yates bleef fiks doorgeven, terwijl achter hem enkel Majka, Thomas en Vlasov nog echt geloofden in de ritzege. De Brit verzwakte niet. Integendeel. Hij bouwde zijn voorsprong nog verder uit, haalde het afgescheiden en pakte naast de ritzege ook de blauwe leiderstrui.

Morgen gaat het van Castelfidardo naar Senigallia. Tussen start en finish liggen 171 kilometer. Onderweg ligt er met de Ostra slechts één helling. Na die beklimming volgen nog 94 eerder vlakke kilometers tot en met de eindmeet. De sprinters zullen wellicht opnieuw aan zet zijn.

Uitslag (top 10):

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 202.0km in 5u30:43 (gem. 36.647682km/u)

2. Geraint Thomas (GBr/INS) op 0:35

3. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:35

4. Aleksander Vlasov (Rus/AST) 0:39

5. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:54

6. James Knox (GBr/DQT) 0:58

7. Fausto Masnada (Ita/DQT) 01:00

8. Jai Hindley (Aus/SUN) 01:05

9. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 01:11

10. Louis Meintjes (ZAf/NTT) 01:46

Stand (top 10)

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 947.0km in 23u36:59 (gem. 40.099274km/u)

2. Rafal Majka (Pol/BOH) op 0:16

3. Geraint Thomas (GBr/INS) 0:39

4. Aleksander Vlasov (Rus/AST) 0:49

5. Fausto Masnada (Ita/DQT) 0:54

6. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 01:00

7. James Knox (GBr/DQT) 01:21

8. Michael Woods (Can/EF1) 01:22

9. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 02:28

10. Jack Haig (Aus/MTS) 02:44