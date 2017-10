Simon Clarke blijft Cannondale trouw Bewerkt door GVS

09u43

Bron: Belga 0 photo_news

Clarke verlengt bij Cannondale

De Australische wielrenner Simon Clarke heeft zijn contract bij Cannondale verlengd tot 2020. Dat heeft de ploeg, die vanaf volgend jaar EF Education First als sponsor heeft, vandaag bekendgemaakt.



"Ik heb bijgetekend omdat ik me hier echt goed voel", reageerde de 31-jarige Australiër. "Met dit contract van meerdere jaren kan ik de jongere renners bijstaan. Ik voel dat er veel kwaliteit aanwezig is in deze groep en wil de aankomende talenten helpen in hun ontwikkeling."



Clarke won in 2012 een rit in de Ronde van Spanje en was dat jaar ook de beste in het bergklassement. Afgelopen zomer was hij nog actief als 'road captain' in de Ronde van Frankrijk en de Vuelta.



Het voortbestaan van Cannondale hing de afgelopen maanden aan een zijden draadje. Na het afhaken van een sponsor voor 2018 leek het lot van de Amerikaanse WorldTour-formatie bezegeld, maar CEO Jonathan Vaughters vond met EF Education First een nieuwe geldschieter.