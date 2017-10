Simon Clarke blijft Cannondale trouw - Huiswerk Trek is gemaakt Bewerkt door GVS

Clarke verlengt bij Cannondale

De Australische wielrenner Simon Clarke heeft zijn contract bij Cannondale verlengd tot 2020. Dat heeft de ploeg, die vanaf volgend jaar EF Education First als sponsor heeft, vandaag bekendgemaakt.



"Ik heb bijgetekend omdat ik me hier echt goed voel", reageerde de 31-jarige Australiër. "Met dit contract van meerdere jaren kan ik de jongere renners bijstaan. Ik voel dat er veel kwaliteit aanwezig is in deze groep en wil de aankomende talenten helpen in hun ontwikkeling."



Clarke won in 2012 een rit in de Ronde van Spanje en was dat jaar ook de beste in het bergklassement. Afgelopen zomer was hij nog actief als 'road captain' in de Ronde van Frankrijk en de Vuelta.



Het voortbestaan van Cannondale hing de afgelopen maanden aan een zijden draadje. Na het afhaken van een sponsor voor 2018 leek het lot van de Amerikaanse WorldTour-formatie bezegeld, maar CEO Jonathan Vaughters vond met EF Education First een nieuwe geldschieter.

Trek compleet met komst Ethiopiër en Italiaan

Wielerploeg Trek-Segafredo heeft het team voor volgend jaar compleet. De Amerikaanse ploeg maakte vandaag de komst van de Ethiopiër Tsgabu Grmay en het Italiaanse talent Nicola Conci bekend.



De 26-jarige Grmay komt over van Bahrein-Merida. "Trek sprong er voor mij echt uit omdat ze een heel professionele begeleiding van de renners hebben'', zei de Ethiopische tijdritkampioen. Conci maakt zijn debuut in een WorldTour-ploeg. De twintigjarige Italiaan was al sinds augustus als stagiair aan de ploeg verbonden. "In de komende jaren hoop ik het team te helpen zoals ik ook kon doen in de Ronde van Denemarken, waar teamgenoot Mads Petersen de eindzege pakte.''



Teambaas Luca Guercilena liet weten dat met Grmay en Conci het team voor 2018 compleet is. De ploeg trok eerder onder andere Gianluca Brambilla van Quick-Step aan, maar zag Edward Theuns vertrekken naar Sunweb. Alberto Contador en Haimar Zubeldia stopten met wielrennen.

