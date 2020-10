Serge Pauwels (36) zet punt achter profcarrière: “Ik blijf actief in de wielerwereld” ABD

10u14 2 Wielrennen Serge Pauwels (36) zet een punt achter zijn carrière. Dat bevestigt zijn ploeg CCC. “Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan de voorbije 15 jaar”, aldus Pauwels.

“Ik heb een aan fantastische carrière achter de rug de voorbije 15 jaar en als ik terug kijk, dan heb ik alleen maar positieve herinneringen”, zegt Pauwels. “Weinig mensen kunnen zeggen dat ze houden van hun job en wielrennen heeft zoveel voor mij betekend. Het is een passie en ik kijk ernaar uit om in de wielerwereld actief te blijven na mijn ‘pensioen’.” Of Pauwels aan de slag gaat als ploegleider of in welke rol hij precies in het wielrennen blijft, is nog niet duidelijk.

Pauwels kende het afgelopen seizoen een hele portie pech. Begin augustus, toen het peloton zich weer op gang trok, kreeg hij af te rekenen met een virale infectie (geen corona). Tijdens zijn herstel werd er ook nog myocarditis (een ontsteking aan de hartspier) vastgesteld. “Ik heb de voorbije maanden rust moeten inlassen. Dat heeft me tijd gegeven om na te denken. Ik ben blij dat ik hersteld ben en weer mag fietsen, maar ik ben er bijna 37 en ik voel dat dit een goed moment is om een punt te zetten achter mijn carrière. Ik kan zeggen dat ik alles bereikt heb wat ik wilde bereiken. Dit is het juiste moment om op wielerpensioen te gaan. Nu kan ik focussen op mijn familie en ik kan niet wachten om tijd met hen door te brengen.”

Pauwels behaalde zijn mooiste overwinning in 2017, toen hij een ritzege en de eindzege in de Ronde van Yorkshire pakte. Verder reed hij ook mooie ereplaatsen bij mekaar, denk maar aan zijn tweede plek in de Tourrit naar de Mont Ventoux in 2016 na Thomas De Gendt.

For 15 years I’ve been lucky to chase my dreams in cycling at the highest level. Now it’s time to end this cycle, to look back on great memories, and to realize that the journey itself was the dream.

Thank you to my family, friends, fans, teammates and team staff for the support! https://t.co/uf36ug042v Serge Pauwels(@ sergepauwels) link