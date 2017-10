Sep Vanmarcke krijgt Zweedse kampioen als ploegmaat Redactie

WorldTour-ploeg Cannondale-Drapac heeft de Zweedse kampioen Kim Magnusson (25) aangeworven. Magnusson komt over van het continentale Tre Berg-Postnord en tekent voor twee seizoenen bij de ploeg van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck. De Zweed is prof sinds 2014 en is in de wolken met zijn transfer. "Het is de belangrijkste stap in mijn carrière. De laatste jaren heb ik hard gewerkt, dit lijkt me een geschikt moment om een kaap te ronden", aldus Magnusson. "Ik hoop mijn kampioenentrui aan de hele wereld te kunnen tonen in een rittenwedstrijd en heuvelachtige eendagswedstrijden."

Glenn Magnusson, vader van Kim, was in het verleden nog ploegmaat van de nieuwe teammanager van zijn zoon, Jonathan Vaughters. De ploeg, waarvan lang onduidelijk was of ze na dit seizoen zou blijven voortbestaan, heet volgend jaar EF Education First-Drapac powered by Cannondale.