Seizoen voorbij of niet? Greg Van Avermaet pakt beslissing na nieuw onderzoek BA

07 oktober 2020

07u03 0 Wielrennen Greg Van Avermaet (35) schuift de beslissing over het al dan niet rijden van de Vlaamse klassiekers nog even voor zich uit. Hij neemt nog een paar dagen extra de tijd om te herstellen en wil zijn blessures eerst nog een keer opnieuw laten controleren in het ziekenhuis vooraleer de knoop door te hakken.

De kopman van CCC kwam zondag zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik. Gevolg: gescheurde ligamenten van de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong. De kans dat hij dit seizoen nog in actie komt, is zeer klein, maar de renner houdt de deur nog op een kier.

