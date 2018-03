Sean De Bie vierde in GP Industria & Artigianato, Matej Mohoric wint Redactie

04 maart 2018

16u56 3 Wielrennen Matej Mohoric (Bahrain-Merida) heeft deze namiddag de GP Industria & Artigianato (cat. 1.BC) gewonnen. De 23-jarige Sloveen soleerde na 199,2 kilometer in Larciano naar de zege, voor de Italianen Marco Canola en Davide Ballerini. Sean De Bie werd eerste landgenoot op een vierde plaats.

De lange vlucht met landgenoot Dries De bondt werd op de laatste klim van de dag ingehaald door het peleton. Kort nadien wist een groepje van vijf zich af te scheiden van het peloton. Dat waren Matej Mohoric, Rafal Majka, Ivan Romero Sosa, Sergey Firsanov en Ivan Santaromita. In de afdaling schuwde Mohoric de risico's niet en haalde hij het met drie seconden op Marco Canola, die nog de aansluiting met de kopgroep had gemaakt in de afdaling. Op elf seconden hield Ballerini in de sprint om de derde plaats De Bie achter zich.