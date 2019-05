Sean De Bie kan weldra terugkeren naar België om zijn revalidatie te starten DMM

22u27 0 Wielrennen Goed nieuws voor Sean De Bie. Onze landgenoot mag het ziekenhuis in Brescia verlaten na onder meer vier dagen en nachten op intensive zorgen. De Bie werd vorige week in Italië frontaal aangereden door een auto op training, maar hij hoopt nu snel weer naar België terug te mogen keren.

6 gebroken ribben, een barst in het borstbeen, een gebroken linkerschouderblad, een gekneusde linkerlong en een gekneusde milt. Dat was het zware verdict voor Sean De Bie begin vorige week. Onze landgenoot lag sindsdien in het ziekenhuis van Brescia waar hij eerst enkele dagen op intensieve zorgen werd gehouden.

“Na mijn crash en beeldvorming van mijn lichaam met echo, RX en MRI lag ik vier dagen en nachten op intensive care”, vertelt De Bie nu in een update. “De zorgen waren er echt goed, ik kreeg er zelfs een dagelijkse scheerbeurt en mijn haar werd ook elke dag gewassen. Na de dagen op intensieve zorgen verplaatste men mij naar een andere afdeling omdat ik een kleiner probleem had met mijn ademhaling. Enkele dagen na mijn crash is mijn vrouw ook gearriveerd met onze pasgeboren zoon. Dat gaf me mentale kracht.”

“Ondertussen zijn de grootste problemen achter de rug. Ik heb veel minder pijn en er zijn geen redenen meer om mij nog veel langer in het ziekenhuis te houden. Ik wacht nu op de papieren van de verzekeringen om weer naar België terug te keren. Hopelijk ben ik snel weer bij mijn familie”, aldus De Bie.