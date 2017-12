Scott heeft de puzzel gelegd: Ewan mengt zich in koninklijke Toursprints, Chaves mikt op Giro en Vuelta DMM

12u43 0 TDW Wielrennen Mitchelton-Scott, de opvolger van Orica-Scott, heeft de programma's van zijn renners bekendgemaakt. De Australische ploeg geeft Caleb Ewan een eerste kans in de Tour. Simon Yates en Esteban Chaves richten hun pijlen op de Giro en de Vuelta.

Van stevige sprints gesproken. Met Marcel Kittel, Mark Cavendish, André Greipel, Peter Sagan, Fernando Gaviria en nu ook de toezegging van Caleb Ewan belooft de Tour een ongezien sprintfestival te worden. De Australische raket (23) verschijnt zonder pech straks in juli aan de start van zijn eerste Ronde van Frankrijk. Ewan startte wel al in de Giro en de Vuelta, maar kon een drieweekse rittenkoers nog nooit uitrijden. Ewan hoopt daar komend jaar verandering in te brengen in de belangrijkste grote wielerronde ter wereld.

De kleine Australiër moet wel het kopmanschap delen met de witte trui van twee jaar geleden, want ook Adam Yates richt opnieuw zijn pijlen op de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar prijkte tweelingbroer met een zevende plaats in het algemene klassement Simon nog in het witte kleinood, maar die legt zich nu toe op de Giro en de Vuelta. Daar moet hij een koningskoppel vormen met Esteban Chaves, de tweede uit de Giro van 2016 en de derde uit de Vuelta van 2016.

Getty Images Simon Yates