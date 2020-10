Schurter komt niet in het stuk voor op WK mountainbike, Fransman Sarrou pakt eerste titel Redactie

16u55 0 Mountainbike De Fransman Jordan Sarrou heeft zich zaterdag tot wereldkampioen in de mountainbike crosscountry gekroond in het Oostenrijkse Leogang. Na acht wereldtitels, waarvan vijf op een rij, moest de Zwitser Nino Schurter tevreden zijn met plek 9.

De 34-jarige Schurter beheerste de voorbije jaren het mountainbiken, maar vertoonde vorige week in de wereldbekermanches in het Tsjechische Nove Mesto al enkele flinke barsten in het pantser. Die werden nog een stuk groter in Leogang. De titelverdediger zat geen moment in de strijd voor goud en moest aan het eind tevreden zijn met een negende plek op tweeëneenhalve minuut achterstand.

Vooraan werd de wedstrijd opengebroken door de Nederlander Milan Vader, maar die werd aan het eind van de eerste van zes ronden voorin afgelost door Sarrou. De Fransman zou de rest van de wedstrijd solo afwerken met een voorsprong die groeide richting de minuut. Opvallend: de 27-jarige Sarrou won in zijn elitecarrière nog nooit een wereldbekermanche of een internationaal kampioenschap.

In de strijd voor zilver reed de Zwitser Mathias Flückiger in de slotronde weg van Titouan Carod, een landgenoot van Sarrou. Twee Fransen op het podium dus, nadat de natie eerder op de dag ook al de wereldtitels had veroverd bij de vrouwen dankzij Pauline Ferrand-Prévot en Loana Lecomte (U23). Eerder in de week won Frankrijk ook het WK in de team relay.

Er stond één Belg aan de start bij de mannen-elite: Pierre de Froidmont, die gestaag opklom naar plaats 31. Morgen worden de wereldkampioenschappen mountainbike in het Oostenrijkse Leogang afgesloten met de finales in de downhill.