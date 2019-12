Schorsing voor parkwachters die wielrenner gebroken arm bezorgden ADN

29 december 2019

17u19

Bron: ANP 0 Wielrennen De vijf parkwachters die betrokken waren bij de hardhandige arrestatie van wielrenner Nicholas Dlamini staan voorlopig op non-actief. Het management van de nationale parken in Zuid-Afrika, verenigd in SANParks, heeft de parkwachters in een persoonlijk gesprek laten weten dat ze tot nader order hun werk niet meer mogen uitvoeren.

Dlamini werd vrijdag in het nationale park bij de Tafelberg in Kaapstad staande gehouden door een aantal bewakers en zo hardhandig opgepakt, dat hij daarbij zijn linkerarm brak. De arrestatie werd gefilmd door een andere fietser. De beelden leidden tot veel commotie.

NTT Pro Cycling, het team van de Zuid-Afrikaanse wielrenner die dit jaar debuteerde in de Ronde van Spanje, eiste maatregelen tegen de betrokken parkwachters en openlijke excuses van de directie. Die kwamen er ook. "We bieden Dlamini en zijn familie alle steun", zegt directrice Lize McCourt van de nationale parken. De organisatie laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het incident.



De 24-jarige wielrenner, die een operatie aan zijn arm moest ondergaan, zou geen geldig toegangsbewijs hebben gehad om in het park bij de Tafelberg te rijden.