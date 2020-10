Scherprechter Kemmelberg is volledig coronaproof (al zullen enkele fans de renners toch zien passeren) Redactie

11 oktober 2020

Een Vlaamse klassieker zonder fans. Het is een vreemd gevoel. “Ze hebben er hier qua coronaveiligheidsmaatregelen alvast alles aan gedaan”, vertelt VTM-journalist Merijn Casteleyn over Gent-Wevelgem. “Aan de Menenpoort stonden slechts een paar mensen. Het had iets vreemds, maar het was ook wel mooi.”

Ook op De Kemmelberg - de scherprechter - zijn geen toeschouwers aanwezig. VTM-journalist Klaas Danneel ging er zijn licht opsteken. “Er wordt niemand toegelaten. Niet met de wagen, geen wandelaars, geen fans. De politie kijkt er goed op toe dat niemand op de berg staat”, zegt Marc Lewyllie, burgemeester van Heuvelland. Alleen twee horecazaken op de Kemmel mogen klanten ontvangen - als die zich op voorhand geregistreerd hebben. Zij kunnen de renners twee keer zien passeren.