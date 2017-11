Scheldeprijs start in 2018 in Nederlandse Terneuzen: "Uniek wielerdecor" Redactie

11u00

Bron: Belga 0 TDW Wielrennen De 106e editie van de Scheldeprijs start volgend jaar vanuit het Nederlandse Terneuzen. Dat laat de organisatie van de semiklassieker vandaag weten.

Dit jaar werd, ter ere van de afscheidnemende Tom Boonen, de start van de Scheldeprijs georganiseerd in Mol. Voor de komende editie trekken de organisatoren de grens over en laten ze het traditionele vertrek aan het MAS in Antwerpen voor het tweede jaar op rij links liggen. Het Nederlandse Terneuzen is op woensdag 4 april 2018 immers gaststad voor de start van de Scheldeprijs (1.BC). De aankomstzone blijft behouden aan de Churcilllaan in Schoten.

"Het unieke wielerdecor van Terneuzen en de provincie Zeeland vormen de perfecte aanloop richting Antwerpen en Schoten", zegt voorzitter Piet de Smet van de Schotense Wielerclub. "Als één van de enigen op de internationale wielerkalender trekken we over de landsgrens heen en maken we De Scheldeprijs zo aantrekkelijk mogelijk voor een internationaal wielerpubliek. Onze koers staat symbool voor een rijke wielerhistorie met steevast heel wat mooie namen op het podium. En dat zal volgend jaar niet anders zijn."

TDW

"Traditioneel zakt het kruim van de sprinterswereld af naar De Scheldeprijs. Met startplaats Terneuzen en de Nederlandse provincie Zeeland kiezen we vandaag voor een regio met heel wat interessante aantrekkingspolen. Zo heeft de passage van de Ronde van Frankrijk in 2015 bewezen dat de wind een belangrijke rol zou kunnen spelen in het koersverloop. De aankomst in Schoten en de lokale ronden blijven zeker en vast verankerd in de Scheldeprijs."

Dit jaar ging de eindzege in Schoten naar de Duitser Marcel Kittel. Met vijf overwinningen is hij de absolute recordhouder wat betreft overwinningen in één van de oudste wielerwedstrijden in ons land. De Brit Mark Cavendish en Petrus 'Peet' Oellibrandt hebben elk drie streepjes achter hun naam staan.

The word is out! Thanks for the hospitality, Holland 🇳🇱 Congrats, @DanieleBg91! You're the winner of the VIP duoticket. 🎉

Read more about the new Scheldeprijs start location? 👉🏻 https://t.co/yaq9GH4HLk pic.twitter.com/4ODHlT7DbZ Scheldeprijs(@ Scheldeprijs) link