Scheldeprijs staat voor historische editie: "Kans op traditionele massasprint wordt heel wat kleiner" - Omloop deelt wildcards uit

24 januari 2018

14u33

Bron: Belga 1 Wielrennen In het stadhuis van Terneuzen werd vandaag het parcours van de 106de Scheldeprijs voorgesteld. Na Mol, vorig jaar, is de Nederlandse havenstad nu immers de vertrekplaats van het 'officieuze wereldkampioenschap voor sprinters'. De aankomstplaats situeert zich natuurlijk nog steeds in de Churchilllaan in Schoten.

Mol mocht in 2017 de start organiseren van de Scheldeprijs. Toen als ultiem afscheid aan Tom Boonen die in 2004 en 2006 de wedstrijd won en die de actieve wielersport vier dagen later, na Parijs-Roubaix, beëindigde. Dit jaar trekt de Scheldeprijs voor het eerst in zijn roemrijke geschiedenis zelfs de landsgrens over. Zo moest het parcours helemaal hertekend worden. Dit met uitzondering van de drie plaatselijke ronden van elk 16,8 kilometer in en rond Schoten. De startlocatie is gelegen aan het stadhuis van de Nederlandse havenstad Terneuzen. De voorstelling van de renners zal gebeuren op de pas gerenoveerde Markt van Terneuzen.

Na het officieuze startsein trekken de renners in karavaan de Westerscheldetunnel in waarna eens Borsele bereikt is, en dus de Westerscheldetunnel verlaten werd, de officiële start volgt. Via Middelburg, Goes, Yerseke, Woensdrecht, Ossendrecht en Putte bereikt men zo de Belgische grens. Daarna gaat het langs Stabroek, Ekeren en Antwerpen om zo Schoten aan te doen waar nog eens drie plaatselijke ronden wachten. Meteen kennen we dan de opvolger voor Marcel Kittel. De Duitser is trouwens met vijf overwinningen de absolute recordhouder van de Scheldeprijs.

Het is afwachten of met het nieuwe parcours de traditionele massaspurten helemaal tot het verleden behoren. De wind die steevast staat in Zeeland kan immers voor waaiervorming zorgen.

The Scheldeprijs starts for the very first time in @stadterneuzen. Discover the new track here #SP18 pic.twitter.com/i8e2mv260f Scheldeprijs(@ Scheldeprijs) link

Wouter Vandenhaute gelooft in nieuw concept

Het was Wouter Vandenhaute die met het voorstel op de proppen kwam om de Scheldeprijs over de grens in Terneuzen te organiseren. Hij wou immers geen drie dagen na de start van 'Vlaanderens Mooiste' de Scheldeprijs ook in Antwerpen laten starten.

"Wij participeren al enkele jaren met 'FlandersClassics' in de Scheldeprijs. Nog nooit heb ik tijdens een persvoorstelling zoveel over de Schelde horen praten. Wel dat was dit jaar anders. De Scheldeprijs is met de verhuis naar Terneuzen nu echt een Scheldeprijs", stelde Wouter Vandenhaute van FrandersClassics. "Ik kende Zeeland als fietser. Reeds zo'n 20 jaar kom ik hier toertjes maken met de fiets. Kwam daarbij dat de start van de Ronde van Vlaanderen verhuisde naar Antwerpen. De Scheldeprijs van zijn kant maakte vorig jaar de verhuis van Antwerpen naar Mol. En zeg nu zelf: de start van de Scheldeprijs drie dagen na de Ronde van Vlaanderen opnieuw in Antwerpen organiseren zou niet zo leuk meer zijn. Plots kwam Terneuzen op de proppen en diende een oplossing zich zo meteen aan", wist Wouter Vandenhaute.

De wijziging van het parcours brengt met zich mee dat de kans op waaiervorming meer dan mogelijk is en dat de kans op een massasprint zo misschien wel totaal onmogelijk wordt

"Die kans bestaat natuurlijk. We nemen ook een enorm risico. Wat als een beperkt groepje een grote voorsprong neemt en zo naar Schoten afstevent? Dat hoort er nu eenmaal bij. Een wedstrijdscenario kan je nu eenmaal niet op voorhand voorspellen. Ikzelf vond de aanloop naar de finale van de 'oude' Scheldeprijs wel wat eentonig. Dat zal nu wel anders zijn. De wind kan ervoor zorgen dat het een boeiend geheel wordt met strijd vanaf de eerste kilometers. Ik geloof alvast in dit nieuwe concept. Wij hebben een overeenkomst met de stad Terneuzen voor de duur van twee jaar. Woensdagavond 4 april weten we hoe alles zijn beloop is gegaan maar aan enthousiasme ontbreekt het zeker en vast niet bij de mensen van Schoten en die van Terneuzen", meldde Wouter Vandenhaute.

Organisator deelt binnenkort nog één wildcard uit

"Het is nog niet geweten of het niet tot een massaspurt komt. De wedstrijd moet altijd eerst gereden worden. Met het nieuwe parcours is het wel mogelijk dat zich nog een compact groepje komt aanbieden voor de eindwinst in Schoten. Maar wie zegt niet dat alles opnieuw samen komt tijdens de plaatselijke ronden en wij alsnog een massasprint krijgen", geeft organisator Piet De Smet mee.

"De Duitser Marcel Kittel is met zijn vijf zeges nog steeds de absolute recordhouder qua zeges in de Scheldeprijs. Mark Cavendish (2007, 2008 en 2011) heeft samen met Petrus Oellibrandt (1960, 1962 en 1963) drie overwinningen achter zijn naam staan. "We noemen onze koers dan ook niet voor niets het 'officieuze wereldkampioenschap voor sprinters'. De Scheldeprijs staat symbool voor een rijke wielergeschiedenis met een pak mooie namen op ons palmares. Ik denk daarbij onmiddellijk aan Marcel Kittel, Mark Cavendish, Tom Boonen, Alessandro Petacchi, Robbie McEwen, Zabel, Frank Vandenbroucke, Mario Cipollini, Freddy Maertens, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Frans Verbeeck en noem maar op. Op woensdag 4 april zal opnieuw een kwalitatief peloton afzakken naar onze koers en krijgen we zondermeer opnieuw mooie namen op ons podium", weet Piet De Smet. Er komen Elf WordlTeams aan de start in Terneuzen

"Qua deelnemersveld mogen wij andermaal niet klagen", vervolgt Piet De Smet. "Wij hebben met Katusha Alpecin, Quick-Step Floors, Lotto Soudal, Dimension Data, BORA-Hansgrohe, FDJ, Astana, Team Sunweb, EF Education First-Drapac, LottoNL-Jumbo en Team Sky maar liefst elf WorldTeams aan de start. Dat geheel wordt opgevuld met de professioneel continentale ploegen Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, WB Aquaproject-Veranclassic, Cofidis, Fortuneo, Roompot-Nederlandse Loterij, Vital Concept, Aqua Blue Sport en Israel Cycling Academy. Rest dus nog één ploeg die we binnenkort een wildcard zullen geven. Wij kiezen binnenkort uit CCC, Direct Energy en Willier-Southeast. Maar dat zijn zorgen voor later", besluit De Smet.

Wildcards voor Omloop bekend

Het Belgische wielervoorjaar staat bijna voor de deur en traditiegetrouw mag de Omloop Het Nieuwsblad de spits afbijten. Organisator Flanders Classics verwelkomt 17 WorldTour-ploegen (enkel Movistar ontbreekt) en 8 andere ploegen die een wildcard in de bus kregen.

Onder de gelukkigen vinden we vier Belgische teams teams terug: Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, WB-Aqua Protect-Veranclassic en Veranda's Willems-Crelan. Ook Cofidis, Fortuneo en Vital Concept (Coquard, Boeckmans en De Backer) en Team Roompot vonden een uitnodiging in de brievenbus.

Opvallend: Direct-Energie (Chavanel) en Willier (Pozzato) zijn er niet bij. Beide ouderdomsdekens zullen dus eind februari ergens anders aan hun trekken moeten komen.

Our 8 lucky wildcards for the 2018 Omloop Het Nieuwsblad 🍀@TeamCOFIDIS @TeamRoompot @Fortuneo_Samsic @VitalConcept_CC @TeamSVB @TeamWantyGobert @WBVeranAquaPro @VerandasWillems pic.twitter.com/6kaEWCL7II OmloopHetNieuwsblad(@ OmloopHNB) link

